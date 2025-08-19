Patru concluzii-cheie după summitul de la Casa Albă pe tema Ucrainei

Președintele american Donald Trump a convocat de urgență liderii europeni la Washington, într-un moment în care presiunile politice și diplomatice pentru oprirea războiului din Ucraina se intensifică. Întâlnirea vine la doar câteva zile după eșecul notabil al summitului cu Vladimir Putin din Alaska și relansează întrebarea: mai are Occidentul pârghii pentru a închide acest conflict?

The Guardian prezintă patru puncte esențiale desprinse din consultările bilaterale și multilaterale purtate de liderul de la Casa Albă cu omologii din Ucraina, Germania, Marea Britanie, Franța, Italia, Finlanda, Uniunea Europeană și NATO:

1. Întâlnirea directă Zelenski–Putin: o posibilitate reală sau doar o formulă de presiune?

O întrevedere între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin a fost, până acum, un subiect evitat sistematic de Moscova. Președintele rus a invocat constant condiții prealabile, însă semnalele transmise în urma discuțiilor de la Washington sugerează o schimbare de ton.

Donald Trump a declarat că a discutat personal cu Putin și că „au început aranjamentele pentru o întâlnire, într-o locație ce urmează a fi stabilită, între președintele Rusiei și cel al Ucrainei”. Ulterior, ar urma să aibă loc o „trilaterală”, adică o întrevedere în trei, cu participarea liderului american.

Cancelarul german Friedrich Merz a confirmat că Putin i-a transmis lui Trump, într-un apel telefonic purtat chiar în timpul summitului, că ar fi dispus să se întâlnească cu Zelenski „în următoarele două săptămâni”. De cealaltă parte, liderul de la Kiev a reiterat că este pregătit pentru un astfel de dialog.

Totuși, mulți au rezerve că acest lucru se va întâmpla. Președintele Finlandei, Alexander Stubbs, a declarat că „rămâne de văzut dacă Vladimir Putin are curajul necesar pentru o asemenea întâlnire”, adăugând că liderul de la Kremlin „este rareori demn de încredere”.

Deocamdată, reacția Kremlinului – prin consilierul Iuri Ușakov – a fost prudentă: „Putin este deschis ideii unui astfel de dialog direct”.

2. Garanții de securitate pentru Ucraina – un acord de principiu, dar fără detalii clare

Deși Donald Trump a minimalizat importanța unui armistițiu imediat, el a vorbit despre un posibil cadru de sprijin în privința securității Ucrainei. „Vor exista multe forme de ajutor. Țările europene trebuie să fie prima linie de apărare, dar Statele Unite vor coordona aceste garanții”, a spus liderul american.

Zelenski a catalogat aceste garanții drept „o chestiune esențială, un punct de pornire pentru oprirea războiului” și a transmis că formalizarea lor ar putea avea loc „în următoarele 7-10 zile” – un interval care, în contextul impredictibilității Casei Albe, rămâne relativ.

3. Trump și imaginea sa de „făuritor de pace”

Obsesia președintelui american pentru imaginea sa de pacificator nu este nouă. A reamintit în timpul întâlnirii cu Zelenski că „a pus capăt la șase conflicte de când este în funcție” – între ele, cele dintre Israel și Iran, India și Pakistan, Serbia și Kosovo.

Totuși, realitatea din teren contrazice adesea aceste afirmații, iar declarațiile au fost criticate inclusiv de analiștii americani. Cu toate acestea, Trump pare să își vadă implicarea în Ucraina și ca pe o oportunitate pentru un premiu Nobel pentru pace.

4. Război, dar și oportunitate economică: industria de armament americană, miza din umbră

În spatele discursului diplomatic, summitul de la Casa Albă a adus în prim-plan și dimensiunea economică a conflictului. Președintele ucrainean a confirmat că, în schimbul garanțiilor de securitate promise de SUA, Kievul s-a angajat să achiziționeze armament american în valoare de 90 de miliarde de dolari – avioane de luptă, sisteme de apărare antiaeriană, dar și parteneriate în domeniul dronelor.

Potrivit Financial Times, doar acordul privind dronele – un sector în care Ucraina a evoluat spectaculos din 2022 încoace – se ridică la 50 de miliarde de dolari.

Summitul de la Washington nu a dus, deocamdată, la o detensionare clară a conflictului din Ucraina, dar marchează o relansare vizibilă a inițiativei americane în regiune. Dincolo de promisiuni și planuri, rămâne de văzut dacă Rusia este pregătită să treacă de la jocul simbolurilor la negocieri reale – și dacă Donald Trump își va putea transforma ambițiile geopolitice în rezultate concrete.

