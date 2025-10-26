Ce condiții esențiale trebuie să includă un acord de pace pentru Ucraina

Președintele american Donald Trump a decis recent să anuleze o întâlnire planificată cu președintele rus Vladimir Putin, care urma să aibă loc la Budapesta. Această măsură vine după o întâlnire nereușită din Alaska, desfășurată în această vară, în cadrul căreia Putin nu a oferit concesii în schimbul tratamentului protocolar acordat.

În ciuda eforturilor diplomatice ale lui Trump, Putin continuă să ceară „rezolvarea cauzelor profunde“ ale conflictului, ceea ce ar implica menținerea controlului Rusiei asupra Crimeei și a altor regiuni ucrainene.

Experții citați de Bloomberg recomandă ca SUA să intensifice livrările de arme cu rază lungă către Ucraina și să înăsprească sancțiunile secundare împotriva celor care fac afaceri cu Moscova. „Sancţiunile sunt una dintre cele mai dureroase lovituri pentru Putin”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a cerut, în cadrul vizitei sale la Londra, extinderea sancțiunilor la întreg sectorul petrolier rus și furnizarea către Ucraina a rachetelor Tomahawk.

Zelenski s-a întâlnit cu peste 20 de lideri europeni, angajându-se să susțină militar Ucraina și să prevină orice nouă agresiune în eventualitatea unei încetări a focului după mai bine de trei ani și jumătate de război. Reuniunea, organizată de premierul britanic Keir Starmer, a urmărit intensificarea presiunilor asupra lui Vladimir Putin și consolidarea măsurilor recente, inclusiv a noii serii de sancțiuni aplicate de UE și SUA vizând veniturile Rusiei din exportul de petrol și gaze naturale.

De asemenea, Occidentul ar fi încurajat să confiște fondurile rusești estimate la aproximativ 300 de miliarde de dolari, deținute în băncile europene.

Garanții de securitate pentru Ucraina: precedentul Kosovo

Pentru o rezolvare durabilă a conflictului, experții recomandă includerea unor garanții de securitate obligatorii pentru Ucraina. Există un precedent relevant: în anii ’90, NATO și aliații occidentali au oferit astfel de garanții regiunii Kosovo împotriva agresiunii sârbe.

Amiralul american (r) James Stavridis, fost comandant suprem al NATO și editorialist Bloomberg, subliniază că un plan de securitate pentru Ucraina ar trebui să acopere trei domenii: mare, aer și uscat. Pe mare, este necesară o prezență navală permanentă a NATO în Marea Neagră pentru protejarea comerțului ucrainean. În aer, se recomandă instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra teritoriului ucrainean, impusă de avioane NATO și ucrainene. Pe uscat, ar fi nevoie de cel puțin 10.000 de militari NATO, operaționali sub steagurile lor naționale. În domeniul cibernetic, Ucraina ar trebui protejată împotriva atacurilor rusești, posibil printr-o grupare operațională condusă de SUA.

Cu un astfel de pachet de garanții, Ucraina ar putea analiza realist un acord de tip „pământ pentru pace”, deși ideea ca Putin să obțină control permanent asupra a 20% din teritoriu rămâne inacceptabilă.

„Singura cale de urmat pare să fie ca Occidentul să negocieze garanții reale pentru a asigura prosperitatea și siguranța pe termen lung a Ucrainei”, concluzionează amiralul James Stavridis.

