Două dintre cele mai puternice instituții ale statului ucrainean - Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) și Biroul Național Anticorupție (NABU) - se află în mijlocul unei confruntări fără precedent, cu percheziții, arestări și acuzații reciproce. Cei implicați recunosc că lupta nu face decât să slăbească instituțiile statului și să servească intereselor Rusiei.

Conflictul este văzut ca parte a unei lupte mai ample între Biroul Președintelui și Biroul Național Anticorupție (NABU), care susține că autoritățile încearcă să-i elimine independența. SBU, care este considerat loial Biroului Președintelui, a arestat angajați NABU, acuzându-i că au legături cu Rusia și a prezentat represiunea ca o încercare de a contracara presupusa influență a Moscovei asupra biroului.

Însă activiștii anticorupție văd acest lucru ca pe un efort de a-i împiedica pe detectivii care au investigat cercul apropiat al președintelui Volodimir Zelenski să-și facă treaba.

Ceea ce a început ca un val de raiduri s-a transformat de atunci într-o campanie de tip „dinte pentru dinte”, fiecare agenție investigând acum agenți din cadrul celeilalte. În conversațiile cu Kyiv Independent, înalți oficiali ai ambelor agenții au încercat să-și prezinte propria versiune a poveștii, susținând în același timp că sunt dispuși să găsească o cale de ieșire din conflict.

Ambii au menționat că impasul public dintre agenții are un singur beneficiar - Rusia. Când au fost întrebați, au spus că și biroul președintelui este interesat de continuarea conflictului.

Deși protestele și presiunile din partea Bruxelles-ului au oprit recenta încercare de a submina NABU, nimeni nu pare să creadă că Biroul Președintelui a abandonat ideea.

Acuzații de spionaj și vendetă politică

Totul a început în luna iulie, când președintele Volodimir Zelenski a promulgat o lege ce subordona NABU Procurorului General — o poziție controlată politic de Administrația Prezidențială. Independența biroului a fost ulterior restabilită în urma primelor proteste majore din timpul războiului, dar conflictul a continuat.

Cu o zi înainte de semnarea legii, SBU a percheziționat sediul NABU și l-a reținut pe Ruslan Mahamedrasulov, șeful unei unități de detectivi NABU, și pe tatăl său, Septyabr, acuzându-i de „sprijinirea statului agresor” - Rusia.

Acest caz a devenit central în conflictul continuu dintre cele două agenții.

Criticii SBU spun că Mahamedrasulov a fost vizat pentru că a atacat aliații lui Zelenski.

Oficialii SBU care au vorbit cu Kyiv Independent au ignorat aceste acuzații. Mahamedrasulov a avut un rol minor într-o anchetă de corupție a NABU împotriva partenerului de afaceri al lui Zelenski, Timur Mindich, producător de film și coproprietar al companiei de producție Kvartal 95 a președintelui, potrivit unei surse din cadrul biroului care a vorbit sub condiția anonimatului.

SBU îi suspectează pe Mahamedrasulov și pe tatăl său că mențin contacte cu Rusia și că plănuiesc să servească drept intermediari în vânzările de canabis către republica rusă Daghestan.

Controversa principală este că înregistrarea audio din centrul cazului este de calitate slabă. Criticii SBU și interlocutorul lui Mahamedrasulov în înregistrare susțin că Uzbekistanul, nu Daghestanul, este menționat în înregistrare.

Războiul declarațiilor și al dosarelor penale

Într-un joc tot mai periculos de tip "ochi pentru ochi", fiecare instituție a început să ancheteze membrii celeilalte.

Pe 2 septembrie, NABU l-a inculpat pe fostul șef al departamentului de securitate cibernetică din cadrul SBU, Illia Vitiuk, pentru îmbogățire ilicită și fals în declarații. La scurt timp, SBU a răspuns cu o anchetă împotriva detectivului NABU Vitali Tebekin pentru acuzații similare.

Perchezițiile au continuat: pe 25 septembrie, SBU a vizat proprietățile lui Taras Likunov, fost detectiv NABU și fratele avocatei Olena Șcerban, una dintre apărătoarele lui Mahamedrasulov. Likunov este acuzat că s-a angajat într-o companie de stat după ce o anchetase — un posibil conflict de interese.

Întoarcerea unui fugar pro-rus

Un moment-cheie al acestei încleștări instituționale l-a reprezentat revenirea neașteptată în Ucraina a lui Fedir Hristenko, un fost parlamentar acuzat de trădare și apropiat de Kremlin. Fost rezident în Dubai, Hristenko a fost reținut de SBU, însă circumstanțele întoarcerii sale sunt învăluite în mister.

Surse din zona aplicării legii afirmă că adjunctul șefului SBU, Oleksandr Poklad, a vizitat Emiratele Arabe înainte de revenirea lui Hristenko, sugerând o posibilă înțelegere în culise, probabil cu implicarea directă a Administrației Prezidențiale.

Oficial, Procuratura Generală a transmis doar că fugarul a revenit „voluntar”.

SBU susține că Hristenko ar fi avut legături cu Mahamedrasulov și un alt detectiv NABU — fapt negat categoric de Biroul Anticorupție.

Operațiune secretă

Între timp, și SBU este vizat de acuzații privind posibile legături cu Rusia. Generalul Serhii Duka, un apropiat al anchetelor împotriva NABU, este acuzat de faptul că rudele soției sale au primit pașapoarte rusești și au călătorit în Rusia în timpul invaziei.

SBU consideră investigația drept „părtinitoare” și susține că generalul a informat instituția despre situația familială.

O luptă fără final fericit

Experții anticorupție din Ucraina, precum Daria Kaleniuk sau Olena Șcerban, văd în aceste mișcări o tentativă clară a autorităților de a distruge independența NABU — instituție cheie în arhitectura de integritate promovată de partenerii internaționali ai Kievului.

„Este o răzbunare personală împotriva unui detectiv care și-a făcut treaba. Scopul este intimidarea NABU printr-un proces-spectacol”, afirmă Kaleniuk.

Deși ambele instituții implicate par să înțeleagă că o confruntare deschisă nu servește interesului național, niciuna nu face un pas înapoi. Și, după cum au recunoscut off the record oficiali din ambele tabere, unicul beneficiar al acestui conflict rămâne Rusia.

