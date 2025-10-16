Consilierul președintelui Zelenski, recunoscător pentru sprijinul acordat: "România, încă din prima zi, a fost una dintre țările de bază care au ajutat Ucraina"

Mihail Podoliak, consilier al președintelui Ucrainei Volodimir Zelenski, a vorbit despre sprijinul acordat de România Ucrainei încă din primele zile ale războiului împotriva Rusiei și despre rolul său în mobilizarea sprijinului internațional.

Într-un interviu pentru Hotnews.ro, Podoliak a vorbit despre existența unor voci voci pro-ruse, chiar în România, care contestă politica de apărare a lui Zelenski.

"Din păcate, în Republica Moldova și, desigur, în România, dar uneori și în Ucraina, există acești așa-numiți ‘subiecți pro-ruși’, ca să folosesc un termen elegant, care cred cu sinceritate că dacă Ucraina s-ar fi predat în primele zile, războiul nu s-ar fi prelungit", a spus consilierul președintelui ucrainean.

Fermitatea lui Zelenski a dus la formarea unei coaliții de sprijin

El a subliniat că, în primele zile ale războiului, fermitatea lui Zelenski a permis crearea unei coaliții de sprijin din partea mai multor țări europene, printre care România.

"Gradul de independență și de fermitate al lui Zelenski în primele zile ale războiului a fost atât de mare, încât a permis formarea rapidă a unei coaliții de sprijin, pentru că, totuși, Rusia este un inamic militar puternic și cu multe resurse, pregătit din timp pentru război. Nicio țară europeană, evident, nu a investit atâtea resurse în militarizarea sa precum Rusia.

Și, prin urmare, dacă nu ar fi fost Zelenski în primele zile, ore și săptămâni ale războiului, când a mobilizat sprijinul multor țări europene, inclusiv România și Republica Moldova, care au fost printre primele ce au răspuns apelului de ajutor, nu am fi avut posibilitatea de a purta o apărare eficientă, care durează deja de patru ani, un război de patru ani, din păcate", a transmis consilierul.

Podoliak a detaliat contribuția României pe parcursul războiului.

"România, încă din prima zi, a fost una dintre țările de bază care au ajutat Ucraina. A făcut extrem de mult, inclusiv logistic. Liderii politici de la București înțeleg foarte bine riscurile pe care le aduce Rusia.

Desigur, vor exista încercări de a alimenta în societate ideea ‘ne-am săturat de război’, dar elita politică românească și europeană în general înțelege clar că Rusia înseamnă doar riscuri, că nu se poate ajunge la un acord cu ea, ci doar poate fi forțată să se retragă".

susține Podoliak.

