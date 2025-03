Von der Leyen, după summitul UE: „Urgenţa este reală”. Ce decizii a luat Consiliul European VIDEO

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat joi, 6 martie, la încheierea summitului informal al UE, că Europa se confruntă cu un „pericol clar şi prezent” şi că a prezentat liderilor UE un plan prin care aceştia îşi asumă mai multă responsabilitate pentru securitatea blocului european.

„Astăzi, se scrie istorie”, a declarat Ursula von der Leyen reporterilor de la Bruxelles.

„Ieşim din acest Consiliu European foarte hotărâţi să asigurăm securitatea Europei şi să acţionăm cu amploarea, rapiditatea şi hotărârea pe care le cer această situaţie. Suntem hotărâţi să investim mai mult, să investim mai bine şi să investim mai rapid. Urgenţa este reală”, a spus preşedinta Comisiei Europene.

We are coming out of this European Council determined.

These are extraordinary times.

They call for extraordinary measures.

With REARM Europe, we'll equip our Union with the capabilities it needs to support Ukraine and defend itself ↓ https://t.co/4e1t39jryk