Una dintre rachetele lansate de armata rusă către Odesa în noaptea dintre 19 spre 20 iulie a lovit un terminal destinat păstrării cerealelor.

Potrivit unui mesaj video transmis de președintele Zelenski, "în terminalul portuar care a suferit cel mai mult în această noapte din cauza terorii rusești, erau depozitate 60.000 de tone de produse agricole, destinate expedierii în China".

Grain destroyed in Russian strike on Odesa was destined for China

"In the port terminal, which suffered this night the most from Russian terror, 60,000 tons of agro-products were stored, which were intended for shipment to China," Zelenskyy said. pic.twitter.com/AOKdspLXrd