Armata rusă susține că Ucraina a lansat un „contraatac” în regiunea rusă Kursk. „Rusia primeşte ceea ce merită” FOTO/VIDEO

Armata rusă a declarat duminică, 5 ianuarie, că Ucraina a lansat "un contraatac" în regiunea rusă Kursk.

Forţele Kievului controlează deja câteva sute de kilometri pătraţi din Kursk de la o ofensivă în august 2024, anunţă AFP.

"În jurul orei 09.00 (06.00 GMT), inamicul a lansat un contraatac pentru a opri înaintarea trupelor ruse în zona Kursk", a indicat armata rusă într-un comunicat, potrivit căruia "grupul de asalt al armatei ucrainene a fost învins de artilerie şi aviaţie".

"Operaţiunea de distrugere a unităţilor forţelor ucrainene continuă", a adăugat armata rusă.

Ucraina a ocupat câteva sute de kilometri pătraţi din regiunea rusă Kursk la graniţă, începând din august 2024, controlând în special orăşelul Soudja.

Şeful administraţiei prezidenţiale a Ucrainei, Andrii Iermak, a postat un mesaj destul de clar pe Telegram, fără a confirma direct iniţiativa ucraineană: "Regiunea Kursk, veşti bune. Rusia primeşte ceea ce merită".

Andrii Kovalenko, un oficial al Consiliului ucrainean pentru securitate naţională şi apărare, a declarat că ruşii "au fost atacaţi din mai multe părţi, ceea ce i-a surprins".

There’s information about a Ukrainian offensive operation in Kursk using mechanized columns along with heavy EW supression. So far it looks to be in the direction of Bolshoe & Berdyn. All information coming is from enemy sources so take it with a grain of salt.

