Armata ucraineană își continuă atacul asupra regiunii ruse Kursk. „A fost o surpriză pentru ei” FOTO/VIDEO

Lupte feroce au loc pentru a doua zi în regiunea Kursk din Rusia, după ce Ucraina a lansat un contraatac duminică, 5 ianuarie, relatează BBC.

Moscova a declarat că a răspuns atacului cu artilerie şi aviație, iar luni, 6 ianuarie, a afirmat că trupele ruse au zădărnicit o încercare de străpungere făcută de soldații Ucrainei.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că operaţiunea Kursk, lansată printr-o incursiune în masă în luna august, a stabilit o zonă tampon care împiedică desfăşurarea forţelor ruseşti în zonele-cheie ale frontului din estul Ucrainei.

Ucraina şi Rusia spun că au ucis sau rănit mii de soldaţi inamici în Kursk, oferind cifre pe care BBC nu le poate verifica independent. Armata ucraineană a declarat luni că 15.000 de soldaţi ruşi au fost ucişi şi 23.000 răniţi acolo în ultimele cinci luni.

Cu o zi înainte, Ministerul rus al Apărării a declarat că Ucraina a pierdut cel puţin 49.010 soldaţi la Kursk, fără a preciza numărul de morţi sau răniţi.

Potrivit ministerului, un detaşament de asalt ucrainean format din două tancuri, un vehicul de geniu şi 12 vehicule blindate de luptă (AFV) a atacat duminică în apropiere de satul Berdin în jurul orei 09:00 (06:00 GMT).

Forţele ruse au ripostat şi au distrus ambele tancuri, vehiculul militar de geniu şi şapte vehicule blindate de luptă. Luptele au continuat, a adăugat acesta. O înregistrare video aeriană cu o coloană de blindate care se deplasează în plină zi prin zona rurală acoperită de zăpadă şi care se află sub foc, vehiculele fiind lovite, a fost publicată de agenţia de presă de stat rusă Ria.

🇷🇺🇺🇦 In order not to completely lose control of the Sudzha region in Kursk, the Ukrainian army launched a counteroffensive with 2,000 men and Western equipment. The Ukrainians use American Bradley armored vehicles for their movement. pic.twitter.com/tm6tnAECYd