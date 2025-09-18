Ucrainenii au declanșat o contraofensivă în regiunea Donețk. Zelenski susține că militarii eliberează țara "pas cu pas" VIDEO

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunță că s-a întâlnit cu militari ucraineni care au început o contraofensivă în regiunea Donețk - una dintre regiunile pe care Rusia a încercat să o ocupe și să o anexeze încă de la începutul actualului război.

Președintele Zelenski a vorbit despre actuala contraofensivă într-un mesaj postat pe rețeaua Telegram, relatează site-ul Ukrinform la data de 18 septembrie 2025.

„Regiunea Donețk. M-am întâlnit cu soldații noștri care participă la contraofensiva Dobropillia. Am vorbit cu apărătorii, le-am mulțumit pentru realizările lor și le-am înmânat premii de stat. De asemenea, am primit un raport de la comandantul-șef Oleksandr Syrskyi despre progresul operațiunii, situația generală de pe front și planurile viitoare”, a precizat președintele Zelenski.

Șeful statului ucrainean a subliniat că "forțele ucrainene eliberează țara pas cu pas".

„De la începutul operațiunii, 160 de kilometri pătrați și șapte așezări au fost recuperate, iar peste 170 de kilometri pătrați și nouă așezări au fost curățate de ocupanți. Aproape o sută de invadatori au fost luați prizonieri, iar doar în ultimele câteva săptămâni, rușii au suferit mii de pierderi - atât răniți, cât și uciși”, a anunțat președintele Ucrainei.

„Sunteți un adevărat exemplu pentru Forțele Armate ale Ucrainei și pentru toți războinicii forțelor noastre de apărare. Sunt recunoscător pentru curajul vostru”, le-a spus președintele Zelenski militarilor ucraineni care au declanșat contraofensiva.

