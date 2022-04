O nouă convorbire telefonică Biden - Zelenski. Ce au discutat cei doi lideri aproape o oră

Preşedintele SUA, Joe Biden, l-a sunat miercuri, 13 aprilie, pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a discuta despre ajutorul acordat țării sale.

Casa Albă a trasmis că Biden l-a sunat pe Zelenski pentru ”a-l ţine la curent cu sprijinul continuu al SUA” pentru Ucraina.

Zelenski a transmis la rândul său pe Twitter că cei doi lideri au ”discutat despre un nou plan de ajutor militar şi potenţial economic”, evocând totodată ”crimele de război” comise în ţara sa şi sancţiunile adoptate de occidentali împotriva Rusiei.

