Copii deportați, monedă de schimb între Ucraina și Rusia. Qatarul a intermediat reunirea cu familiile a 13 minori

În cadrul unui acord mediat de Qatar, Kievul și Moscova vor face schimb de 13 copii, strămutați din cauza invaziei Rusiei, reunindu-i cu familiile lor, au declarat joi, 26 septembrie, oficiali ai statului din Golf.

Rusia a fost acuzată de deportarea forțată a mii de copii ucraineni din școli, spitale și orfelinate din zonele țării controlate de forțele sale, relatează tvrinfo.ro.

Russia returns nine more children to Ukraine

The group handed over to Ukraine includes eight boys aged 12 to 17 and one girl aged 17.

This was reported by international criminal and “Russian ombudsman for children's rights” Maria Lvova-Belova.

