Copiii Ucrainei, expuși ca niște produse pe o piață online. Kievul acuză Rusia de ”trafic sponsorizat de stat”

Autor: Adrian Zia
Vineri, 08 August 2025, ora 18:48
335 citiri
Copii, imagine ilustrativă FOTO Pixabay

Rusia oferă acum copiii ucraineni deportați spre „adopție” forțată prin intermediul unui „catalog” nou creat, în care minorii sunt clasificați în funcție de vârstă, ochi și culoarea părului, scrie euronews.com.

Autoritățile de ocupație instalate de Rusia în regiunea Luhansk din Ucraina au creat un „catalog” online de copii ucraineni, oferindu-i spre „adopție” forțată prin intermediul departamentului de educație.

Baza de date include 294 de copii ucraineni, care sunt sortați și clasificați astfel încât utilizatorii să îi poată „filtra” după vârstă, sex și trăsături fizice, cum ar fi ochii și culoarea părului.

Copiii sunt promovați pentru trăsăturile lor de caracter, unii fiind descriși ca fiind „ascultători” sau „calmi”.

În numeroase cazuri, copiii sunt descriși ca fiind „politicoși și respectuoși față de adulți”, „disciplinați” și „nu conflictuali” sau „pe care se poate conta pentru executarea sarcinilor”.

Utilizatorii pot, de asemenea, să „filtreze” căutarea după forma preferată de tutelă, cum ar fi adopția sau plasamentul familial.

Baza de date administrată de Rusia descrie copiii enumerați pe liste drept „orfani și copii rămași fără îngrijire părintească”.

Mykola Kuleba, directorul general al organizației Salvați Ucraina, a declarat că majoritatea copiilor din acest „catalog” s-au născut în regiunea Luhansk din Ucraina înainte ca Rusia să o ocupe și aveau cetățenie ucraineană.

„Părinții unora dintre ei au fost uciși de autoritățile de ocupație, altora li s-au eliberat pur și simplu documente de identitate rusești pentru a legitima răpirea lor.”

Kuleba a spus că mulți copii care au crescut în teritorii ocupate de la prima invazie a Rusiei din 2014, inclusiv Crimeea și părți din regiunile Donețk și Luhansk din estul Ucrainei, au fost „deportați sistematic și transferați familiilor rusești din Moscova și din alte regiuni rusești”.

„Aceasta nu este o tactică nouă. Din 2014, copiii ucraineni au apărut în bazele de date de adopții din Rusia. Cu toate acestea, din 2022, practica a devenit răspândită și sistematică”, a spus Kuleba pe X.

El a adăugat că inițial autoritățile ruse au încercat să-și acopere urmele, închizând registrele și ștergând referințele, dar „acum, prefăcătoria a dispărut”.

„Rusia nici măcar nu mai încearcă să ascundă acest lucru. Orfanii ucraineni sunt expuși ca niște produse pe o piață online”.

Kuleba a numit ceea ce face Rusia „trafic de copii sponsorizat de stat”, adăugând că autoritățile de la Moscova au actualizat legile pentru a putea modifica numele de familie și datele de naștere ale copiilor.

Șeful organizației Salvați Ucraina a declarat că Rusia a „simplificat” sistemul într-o asemenea măsură încât „un copil ucrainean poate fi acum efectiv ”comandat” online” și „deposedat de identitate, i se poate elibera un pașaport rusesc și supus controlului ideologic” cu un singur clic.

Kuleba a lansat, de asemenea, un avertisment dur că platforma expune copiii la pericole semnificative, inclusiv exploatare sexuală, trafic de persoane, adopție ilegală și trafic pentru recoltare de organe.

Ucraina a reușit să verifice deportarea de către Rusia a peste 19.500 de copii până în prezent. Aceștia sunt copiii pentru care au fost colectate informații detaliate - se cunosc locul lor de reședință în Ucraina și locația lor teritorială în Rusia.

Doar peste 1.350 au fost returnați, iar fiecare returnare este mediată de un stat terț, în special de Qatar, Africa de Sud și Vatican.

Cifra reală este probabil mult mai mare.

Laboratorul de Cercetare Umanitară de la Yale a plasat numărul copiilor ucraineni deportați mai aproape de 35.000.

