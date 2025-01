O scenă de instrucție, care ar fi avut loc în Rusia, arată un băiețel echipat cu uniformă de camuflaj, cască și vestă antiglonț, purtând în mâini o armă automată. El este învățat de un adult cum să ucidă ucraineni.

Filmarea a fost făcută publică recent de Anton Gherașchenko, fost consilier în Ministerul de Interne de la Kiev, informează publicația britanică Express citată de Libertatea.

În clipul video apare un băiețel care pare derutat, echipat ca un soldat, care este instruit de bărbat cum să ucidă „haholii” - acesta fiind un termen peiorativ prin care rușii îi denumesc pe ucraineni. "Ai înțeles?", întreabă bărbatul (a cărui figură nu se vede în film). "Da, să trăiți!", răspunde copilul.

Anton Gherașchenko susține că antrenamentul organizat de ruși reprezintă o „îndoctrinare” și o „manifestare a unei societăți ruse bolnave”.

În același clip video, în alt moment se văd soldați ruși înarmați cu puști, care se târăsc prin nisip, în timp ce un superior le ordonă să se miște mai repede. Pe fundal se aud cum alți bărbați imită zgomotul împușcăturilor.

Autenticitatea acestui clip video sau locul unde a fost filmat nu au putut fi stabilite din surse independente.

