Un băiat de 11 ani murit, iar alte 29 de persoane au fost rănite în bombardamentele ruseşti la Harkov FOTO/VIDEO

Un bombardament rusesc asupra unei clădiri din Harkov, mare oraş la frontiera din nord-estul Ucrainei care este vizat în mod regulat, a provocat moartea unui copil şi a rănit cel puţin 29 de persoane miercuri seara, 30 octombrie, au declarat autorităţile locale, potrivit AFP.

O bombă aeriană ghidată, o armă puternică utilizată pe scară largă de Rusia, a lovit o clădire din oraş, potrivit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Copilul ucis era un băiat de 11 ani, care a murit în urma unor „răni grave la cap şi fracturi”, a declarat guvernatorul Oleg Sinegubov.

"Distrugerile provocate de bomba aeriană ghidată a inamicului sunt destul de extinse, ameninţând cu prăbuşire şi punând în pericol activitatea salvatorilor în general”, a adăugat el.

Primarul oraşului Harkov, Igor Terekhov, a declarat că atacul aerian a distrus mai multe etaje.

Videoclipurile care circulă pe internet arată o gaură imensă în faţada unei clădiri înalte.

