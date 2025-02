Coreea de Nord se pregătește să înceapă producția în masă de drone dezvoltate cu asistență rusă. Cooperarea în domeniul UAV-urilor se face în schimbul desfășurării personalului militar nord-coreean pentru a sprijini Federația Rusă în războiul său împotriva Ucrainei, susține postul de televiziune japonez NHK.

Potrivit canalului TV, cele două țări au semnat un acord prin care Rusia va oferi Coreei de Nord asistență tehnică pentru a crea mai multe tipuri de vehicule aeriene fără pilot. Aceste drone urmează să fie produse în masă, ceea ce ar putea întări semnificativ capacitățile militare ale Phenianului.

În 2023, Moscova și Phenianul au semnat un acord de parteneriat strategic cuprinzător.

În același timp, conform informațiilor, Moscova nu este pregătită să contribuie la dezvoltarea programului nuclear al Coreei de Nord. Guvernul rus se teme că testele nucleare suplimentare ale Phenianului ar putea agrava relațiile sale cu Statele Unite și țările vecine, inclusiv China, ceea ce ar putea complica situația diplomatică.

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a participat personal la testul unei drone de atac în noiembrie 2024 și a ordonat dezvoltarea unui sistem pentru producția sa în masă.

Soldații nord-coreeni care au participat la ostilități de partea Rusiei împotriva Ucrainei în regiunea Kursk au demonstrat o mobilitate ridicată, dar experiența lor reală de luptă rămâne limitată. Unii dintre ei chiar au refuzat echipamentele de protecție oferite de Rusia pentru a-și mări viteza în timpul atacurilor, scrie Newsweek, citându-l pe purtătorul de cuvânt al Forțelor de Operațiuni Speciale din Ucraina, colonelul Oleksandr Kindratenko.

Potrivit acestuia, armata nord-coreeană avea puțină experiență în combaterea dronelor, dar a demonstrat capacitatea de a se mișca rapid și haotic pentru a evita loviturile cu UAV. În ciuda lipsei de experiență de luptă, unele surse ucrainene îi descriu ca fiind luptători disciplinați, antrenați fizic și bine înarmați. În același timp, alți observatori îi numesc „carne de tun” din cauza numărului mare de victime în timpul atacurilor.

Înainte de a dispărea de pe linia frontului, ceea ce, potrivit armatei ucrainene, s-ar putea datora unui număr mare de morți și răniți, soldații din RPDC au îndeplinit sarcini atât în ​​operațiuni defensive, cât și ofensive în regiunea Kursk. Potrivit lui Kindratenko, ei suferă cele mai mari pierderi în primele minute ale atacului. În același timp, luptătorii atacă în mod repetat „pe aceleași rute pe care au murit deja zeci de soldați ai lor”.

