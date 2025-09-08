Într-o mișcare care transformă alianțele politice în contribuții directe la efortul de război al Kremlinului, regimul de la Phenian a început trimiterea a mii de cetățeni nord-coreeni în Rusia pentru a lucra în sectorul de apărare și în infrastructura militară. Potrivit informațiilor furnizate de Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR), deja peste o mie de muncitori nord-coreeni au ajuns în regiunea Kursk, iar în total se pregătește dislocarea a până la 6.000 de persoane.

Oficial, aceștia sunt angajați în „reabilitarea drumurilor” și „lucrări de construcție”. Neoficial — participă la producția de tancuri, vehicule blindate și drone, în cadrul industriei de apărare ruse, aflată în plină mobilizare.

Specialiști în uniformă civilă

Informația a fost confirmată de Vadîm Skibițki, adjunctul șefului GUR, într-un interviu pentru Ukrinform. Potrivit acestuia, cetățenii nord-coreeni ajunși în Rusia nu sunt simpli muncitori, ci „specialiști din diverse domenii”, atrași în mod direct în procese industriale și militare.

„Este vorba despre un transfer de experiență și tehnologie. Coreea de Nord nu doar că ajută Rusia — ea învață, se pregătește și își dezvoltă propriile capacități militare în paralel”, a declarat Skibițki.

Acești muncitori sunt deja implicați în construirea de infrastructură de apărare — drumuri, linii fortificate, depozite — dar și în sectoare strategice ale industriei de armament. Urmează, potrivit surselor ucrainene, să fie integrați în producția de muniție, tancuri și vehicule fără pilot.

Dronelor de la Elabuga le lipsesc doar pașapoartele

Cazul nord-coreean nu este singular. Într-un alt punct al complexului militar-industrial rus, în zona industrială Elabuga, GUR semnalează o amplificare masivă a capacităților de producție de drone. De la aproximativ 1.000 de angajați, Moscova își propune să crească personalul la 40.000 — un salt de proporții, greu de justificat în lipsa recrutării masive din rândul cetățenilor străini.

Mulți dintre aceștia sunt angajați inițial pe posturi civile, dar, în scurt timp, o parte semnificativă ajunge sub comanda Ministerului Apărării și este trimisă în zonele de conflict.

Alianțe dincolo de declarații

Coreea de Nord și Belarus nu mai sunt doar „parteneri strategici” ai Rusiei — ci actori direcți, cu rol operațional, în agresiunea împotriva Ucrainei. Avertismentul vine și din partea fostului procuror general adjunct al Ucrainei, Ghiunduz Mamedov, care atrage atenția asupra implicațiilor juridice internaționale ale acestor acțiuni.

„Trimiterea de personal pentru a sprijini industria militară a unui stat agresor reprezintă o complicitate clară, o încălcare a dreptului internațional și a Cartei ONU”, explică juristul. Mamedov pledează pentru demararea unor acțiuni legale care să stabilească responsabilitatea internațională nu doar a Rusiei, ci și a statelor care contribuie, activ sau pasiv, la continuarea războiului.

În loc de concluzie: complicități cu epoleți

Trimiterea muncitorilor nord-coreeni în Rusia nu este doar o afacere între dictaturi — este o formă de colaborare militară mascată, cu implicații concrete pe frontul din Ucraina. În timp ce Phenianul își exersează capacitatea de producție și învață să construiască drone și tancuri, Moscova câștigă o mână de lucru disciplinată, controlabilă politic și — cel mai important — loială din oficiu.

Pentru regimul lui Kim Jong-un, aceasta este o ocazie de a-și consolida poziția internațională nu prin diplomație, ci prin șurubelniță.

