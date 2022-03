Mai multe coridoare umanitare au fost deschise în principalele zone atacate de ruși în Ucraina. Astfel, în jurul orei 10.00, a început evacuarea civililor din Kiev, Cernigău, Sumî, Harkov și Mariupol.

Informația a fost furnizată de Ministerul rus al Apărării și citată de Reuters.

Primul convoi cu civili pleacă din Sumî, a anunțat vicepremierul Ucrainei, Irina Veresciuk, citată de The Guardian. „Convoiul va fi urmat de populația locală în mașini personale”, a anunțat aceasta într-o declarație televizată.

The Ukrainian city of Sumy was given a green corridor, the first stage of evacuation began #WARINUKRAINE #Ukraine️ #UkraineRussianWar pic.twitter.com/4uWXrlLmUf