Coșmar pentru Putin, pierde supremația într-o zonă strategică: Arma Ucrainei ce poate lovi oriunde Rusia în Marea Neagră VIDEO

Războiul Moscovei din țara vecină, ce continuă de 1.338 de zile, trece printr-o continuă dinamică. Acum, Kremlinul este pe cale să piardă dominația sa din Marea Neagră, fiind un adevărat coșmar pentru Putin, după mutarea strategică a Ucrainei. Kievul a inventat o armă ce poate lovi oriunde navele Rusiei din Marea Neagră: noua dronă modernizată ”Sea Baby” (”Copilul mării”), cu o rază de acțiune de 1.500 de kilometri.

Drona ucraineană poate transporta până la 2.000 de kilograme de sarcină utilă. Serviciul de Securitate al Ucrainei a dezvăluit o dronă maritimă modernizată despre care spune că poate opera acum oriunde în Marea Neagră, poate transporta arme mai grele și poate utiliza inteligența artificială (IA) pentru o direcționare mai precisă, potrivit Euronews.

Ucraina a folosit deja dronele navale fără pilot pentru a viza navele și infrastructura rusească din Marea Neagră. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a atribuit atacurilor navei fără pilot cunoscute sub numele de „Sea Baby” o schimbare strategică în operațiunile navale ale Rusiei.

Raza de acțiune a navei „Sea Baby” a fost extinsă de la 1.000 de kilometri la 1.500 de kilometri, a anunțat SBU, și poate transporta până la 2.000 de kilograme de sarcină utilă. La o demonstrație la care a participat presa, variantele au inclus nave echipate cu un lansator multiplu de rachete și o alta cu o turelă de mitralieră stabilizată.

Un nou tip de război naval

Generalul de brigadă SBU, Ivan Lukașevici, a declarat că noile nave dispun și de sisteme de țintire prieten-dușman asistate de inteligență artificială și pot lansa drone mici de atac aerian și sisteme de autodistrugere multistrat pentru a preveni capturarea.

Atacurile cu drone au fost folosite în atacuri reușite împotriva a 11 nave rusești, inclusiv fregate și purtătoare de rachete, a declarat SBU, determinând Marina rusă să își mute baza principală de la Sevastopol, în Crimeea, la Novorossiisk, pe coasta Mării Negre a Rusiei.

„SBU a devenit prima din lume care a fost pionier în acest nou tip de război naval - și continuăm să îl promovăm”, a spus Lukașevici, adăugând că „Sea Baby” a evoluat de la o navă de atac de unică folosință la o platformă reutilizabilă, multifuncțională, care extinde opțiunile ofensive ale Ucrainei.

Ambarcațiunile sunt operate de la distanță de la un centru mobil de control din interiorul unei dube, unde operatorii folosesc o serie de ecrane și comenzi. „Coeziunea membrilor echipajului este probabil cel mai important lucru. Lucrăm constant la asta”, a declarat un operator militar ucrainean.

SBU a mai spus că dronele maritime au contribuit la efectuarea altor atacuri de mare anvergură, inclusiv atacuri repetate asupra podului Crimeea, cel mai recent vizând suporturile sale subacvatice, în încercarea de a-l face inutilizabil pentru transportul militar greu. Podul Kerci este o piesă cheie a infrastructurii rusești construite ilegal de Moscova după anexarea unilaterală a peninsulei ucrainene în 2014.

Reprimarea marinei rusești

Programul Sea Baby este finanțat parțial din donații publice printr-o inițiativă de stat și este coordonat cu conducerea militară și politică a Ucrainei. „Pe acest nou produs, am instalat arme de tip rachetă care ne vor permite să lucrăm de la o distanță mare, în afara razei de atac a focului inamic. Putem folosi astfel de platforme pentru a transporta armament greu”, a spus el.

Un aspect crucial este că drona modernizată „Sea Baby” este așteptată să facă parte dintr-un pachet de arme pe care Ucraina ar putea începe în curând să le vândă partenerilor internaționali. La Adunarea Generală a ONU din septembrie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că țara sa va începe să exporte arme produse pe plan intern, ridicând o restricție introdusă atunci când Kievul a declarat legea marțială.

Exportul de arme interne ale Ucrainei a fost puternic restricționat de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei, tot ce iese de pe linia de producție fiind deviat către efortul de război. „Securitatea rutelor maritime este o parte integrantă a securității generale și multe națiuni depind de aceasta. Ucraina oferă tuturor partenerilor săi de încredere dezvoltările noastre, care ne-au ajutat în Marea Neagră. Contăm pe contracte solide”, a explicat el.

Flota de drone navale a Kievului s-a extins în ultimii ani, iar dronele maritime ucrainene s-au dovedit eficiente în provocarea de pierderi mari asupra bazelor militare și navelor Rusiei din Marea Neagră, cum ar fi dronele Magura-V5, care au fost folosite pentru a viza flota rusă.

Când Rusia a invadat, a blocat porturile de la Marea Neagră, iar exporturile de cereale s-au prăbușit, declanșând o criză globală a securității alimentare. Dar, în iulie 2022, transporturile de cereale au fost reluate în cadrul Inițiativei pentru Cerealele de la Marea Neagră, un acord mediat de Națiunile Unite și Turcia.

De atunci, Ucraina a continuat să exporte cereale de-a lungul propriului coridor maritim, înființat în iulie 2023. Acesta trece prin apele teritoriale ale Turciei, Bulgariei și României, dar daunele aduse infrastructurii portuare din cauza atacurilor continue din regiunea Mării Negre au stârnit îngrijorări cu privire la cât de eficient poate Ucraina să transporte aceste cereale.

