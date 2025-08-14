Coșmarul Ucrainei de la summitul Trump-Putin: Mutarea care trădează Kievul este pe masă

Summitul Trump-Putin se va desfășura la Anchorage, în statul Alaska, pe 15 august 2025, iar totul se poate transforma într-un coșmar pentru Ucraina. Mutarea care trădează Kievul este pe masa negocierilor dintre cei doi președinți, aceasta însemnând încheierea unui acord de pace fără acordul Ucrainei.

Kievul se teme să fie exclus din negocieri, în timp ce Donald Trump i-ar putea consolida poziția lui Vladimir Putin, exact în momentul în care Rusia începe să simtă presiunea războiului, potrivit Politico.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și aliații europeni cheie au folosit întâlnirea premergătoare summitului cu Trump, de miercuri, pentru a trasa linii roșii care speră că îl vor descuraja pe Putin să folosească un acord cu Trump ca o oportunitate de a se regrupa și de a continua obiectivul său principal - nu acapararea unei părți din estul Ucrainei, ci mai degrabă distrugerea unui stat ucrainean independent și democratic.

„Înțelegem intenția rușilor de a încerca să înșele America - nu vom permite acest lucru”, a declarat Zelenski la începutul acestei săptămâni. Pe lângă ceea ce promite a fi dezbateri aprinse privind ocuparea ilegală continuă a teritoriului ucrainean de către forțele rusești, Kievul va dori să se asigure că Moscova plătește pentru distrugerile în valoare de sute de miliarde de dolari pe care le-a provocat și returnează 20.000 de copii răpiți, împreună cu prizonierii de război.

Ads

În principal, Ucraina dorește un acord care să includă garanții de securitate semnificative și care să nu le permită pur și simplu lui Trump și Putin să colaboreze pentru reintegrarea Rusiei în economia globală. Acest lucru i-ar permite lui Putin doar să consolideze Rusia pentru noi ofensive. Starea de spirit este că Kievul este sceptic cu privire la ceea ce va ieși din Alaska.

„Nu mă aștept la niciun progres în urma acestui summit. Putin nu și-a abandonat obiectivul final de a distruge Ucraina. El poate fi de acord doar cu un armistițiu care va crea condițiile pentru distrugerea noastră”, a declarat Oleksandr Merezhko, șeful comisiei pentru relații externe din parlamentul ucrainean.

„În cazul lui Trump și al diplomației sale, totul este de dragul imaginii... Un spectacol pentru presă, precum întâlnirea cu [liderul nord-coreean] Kim Jong Un. Dar pentru Putin, această întâlnire înseamnă mult, deoarece îl arată ca liderul unui stat mare cu interesele sale politice, nu un paria internațional așa cum ar fi trebuit să fie, deoarece nu și-a abandonat dorința de a distruge statalitatea Ucrainei”, a adăugat Merezhko.

Ads

Dacă vrem să existe pace, Rusia trebuie să dea înapoi, a subliniat Zelenski într-o postare pe Telegram. „Acest război trebuie să se încheie - și Rusia trebuie să-l încheie”, a spus el, adăugând că orice mișcare de a pune capăt luptelor trebuie să includă Ucraina. „Orice decizii care sunt împotriva noastră, orice decizii care sunt luate fără Ucraina, sunt în același timp decizii împotriva păcii.”

Interesele Ucrainei în negocierile de pace

Iată care sunt principalele interese strategice ale Ucrainei pe care dorește să le apere în orice discuții cu Rusia. Încetare durabilă a focului înainte de orice schimb de teritorii. În timpul discursului său din 2022 în care a anunțat invazia Ucrainei, Putin a spus că unul dintre obiectivele sale cheie era „eliberarea Donbasului de regimul de la Kiev” - precum și „demilitarizarea și denazificarea” țării. Partea americană lansează ideea că Ucraina ar trebui să renunțe la teritoriul estic al Donbasului în schimbul faptului că Putin să-și oprească trupele de la ocuparea în continuare a sudului Ucrainei.

Ads

Însuși Trump sugerează că pacea necesită „schimb de teritorii”. Poziția Ucrainei este că nu va face nicio concesie asupra frontierelor sale, așa cum este garantat de dreptul internațional și de propria constituție. „Nu vom părăsi Donbasul. Nu putem face asta”, a spus Zelenski. „Donbasul pentru ruși este o rampă de lansare pentru o viitoare nouă ofensivă. Dacă părăsim Donbasul de bunăvoie sau dacă suntem presați, vom deschide un Al Treilea Război.”

Dacă Kievul va trebui în cele din urmă să facă un compromis ca parte a acordului final bazat pe realitățile de pe câmpul de luptă, va discuta atunci despre chestiunile teritoriale doar după ce Rusia va fi de acord și va respecta un armistițiu.

Distrugerea provocată Ucrainei în termeni umani și materiali este imensă. Estimările variază de la 500 de miliarde de dolari până la 1 trilion de dolari. Ucraina este ferm convinsă că Moscova trebuie să plătească pentru crimele sale și are o oarecare influență, deoarece o parte considerabilă din activele Rusiei sunt deținute de aliați europeni apropiați. Aproape 200 de miliarde de euro ale Rusiei se află ”înghețate” în Belgia.

Ads

Rusia trebuie să plătească daune de război. „Rusia trebuie să plătească pentru daunele cauzate de aproximativ 500 de miliarde de euro. Până când se întâmplă acest lucru, Moscovei nu trebuie să i se acorde acces la activele sale înghețate”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz la conferința de redresare a Ucrainei de luna trecută.

Este nevoie de garanții de securitate. Ucraina consideră aderarea la NATO și la Uniunea Europeană ca fiind singura modalitate pe termen lung de a opri un alt atac rusesc. „Vom fi în NATO? În UE? Nu am auzit nimic - pur și simplu nicio propunere care să garanteze că un nou război nu va începe mâine”, a spus Zelenski. „Avem nevoie de garanții de securitate care să păstreze, în primul rând, statul nostru, un stat suveran, independența noastră.”

Copiii și prizonierii de război trebuie să se întoarcă acasă. Aproape 20.000 de copii ucraineni au fost luați de Rusia. Ucraina a reușit până acum să returneze 1.453 cu medierea Qatarului și a altor țări.

Ads