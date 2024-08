Cât costă în Ucraina să scapi de trimiterea pe front: Doi șefi de la birourile de recrutare, arestați. Afacere de peste 1 milion de dolari FOTO

Doi înalți oficiali de înrolare din regiunea Kiev au fost reținuți pentru o presupusă schemă de evaziune. Ei ajutau bărbații ucraineni, contra unor sume de bani, să scape de trimiterea pe front.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) i-a reținut pe șefii birourilor militare de înrolare din Bucha și Boryspil din cauza unei presupuse scheme de corupție care le-a permis mai multor bărbați să se sustragă de la recrutare, au declarat SBU și Procuratura Generală pe 16 august, conform ziarului ucrainean kyivindependent.com.

Cei trei suspecți arestați, dintre care doi sunt șefii birourilor locale de înrolare din regiunea Kiev, au câștigat peste 1,2 milioane de dolari prin intermediul schemei, au spus anchetatorii. Cel de-al treilea suspect ar fi fost cetățean al unei țări nespecificate din Caucazul de Sud.

Potrivit anchetei, suspecții îi ajutau, pe cei ce doreau să evite înrolarea, să falsifice documente care să demonstreze incapacitatea acestora de a servi în armată din motive de sănătate. Costul acestor servicii se ridica la 37.000 de dolari de persoană.

Weapons and tens of thousands of dollars were seized from the colonel of the #Boryspil Territorial Center of the Assembly.

His colleague and friend from #Bucha district will also be investigated. Leonid Vikochko has already been detained.

