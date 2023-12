Crater de 1,5 metri provocat de o dronă rusească prăbușită în România. Cel mai puternic atac ordonat de Moscova asupra porturilor dunărene VIDEO

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunțat joi, 14 decembrie, că a fost găsit un crater de 1,5 metri adâncime, ca urmare a prăbuşirii necontrolate a unei drone utilizate de Rusia în atacul asupra infrastructurii portuare ucrainene.

Anterior, sistemul de supraveghere radar al Armatei României a indicat o posibilă pătrundere neautorizată în spaţiul aerian naţional, în zona Grindu, judeţul Tulcea.

„În baza informațiilor din teren privind un posibil impact pe teritoriul României, echipe mixte MApN/MAI s-au deplasat în cursul nopții în zonă și au raportat, în această dimineață, că a fost identificat un crater de 1,5 m adâncime rezultat ca urmare a prăbușirii necontrolate a unei drone utilizate în atacul asupra infrastructurii portuare ucrainene, într-un perimetru nelocuit aflat la circa 4 km amonte de localitatea Grindu. Au fost luate măsuri de securizare a zonei și au fost notificate structurile competente pentru ridicarea probelor și desfășurarea investigațiilor, conform procedurilor”, potrivit MApN.

The most powerful attack on #Odessa ports near the Romanian border: the alarm has been blaring for 4.5 hours!

A swarm of drones is hitting targets in the area of Reni, Izmail and Kiliya in the Odessa region.

New attack drones are coming from the sea. pic.twitter.com/gbm8zjfohG