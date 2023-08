Oroarea fără sfârșit a Rusiei în Ucraina: "Localnicii din Melitopol se plâng de duhoarea persistentă de cadavru ars, mai ales noaptea"

Cel mai recent raport al Forțelor Armate ale Ucrainei, făcut public vineri, 4 august, readuce în prim-plan o tactică macabră folosită de Rusia în timpul invaziei.

Lupte deosebit de dure se poartă în acest moment la limita între regiunile Herson și Zaporojie, unde armata ucraineană încearcă o străpungere a frontului până la Melitopol, situat la câțiva kilometri de Marea Azov.

Informații făcute publice în această după-amiază de oficiali ai armatei ucrainene arată că forțele Kievului au străpuns prima linia defensivă și se îndreaptă spre următoarea.

Pierderile suferite de ambele părți sunt uriașe, dar Rusia încearcă să ascundă numărul morților folosind aceeași strategie odioasă semnalată de observatori la începutul invaziei, în zona Mariupol: crematoriile mobile.

"Forțele de Apărare ale Ucrainei continuă operațiunile ofensive pe axele Melitopol și Berdyansk și întăresc pozițiile capturate, deschid focul cu artilerie asupra țintelor inamice identificate și efectuează măsuri de contrabaterie.

Inamicul continuă să-și ascundă pierderile. Crematoriile mobile sunt utilizate în mod activ în acest scop. În special, se știe că unul dintre aceste crematorii funcționează în prezent 24/7 în partea de nord-est a Melitopolului ocupat, regiunea Zaporojie, unde cadavrele ocupanților morți sunt transportate cu camioane. Localnicii din Melitopol se plâng de duhoarea persistentă de cadavru ars, mai ales noaptea", se arată în comunicatul Forțelor Armate ale Ucrainei.

Un reportaj realizat pe frontul din Melitopol la sfârșitul lunii iulie de televiziunea italiană Tg1Rai arată că soldații ruși lasă în urmă cadavrele camarazilor, în care sunt ascunse grenade armate.

Stefania Battistini with the Ukrainian Marines of the 35th Brigade who liberated Starvomaioske in southern Ukraine. Melitopol is 75 km away. You can feel how active the front is with Luca Nicolosi.

"The Russians even mined the bodies of their dead soldiers."