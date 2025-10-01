Crește frica de Putin într-o țară NATO, la 1.200 km de Moscova: Proiectul unei arme teribile contra Rusiei e pe masă

Provocările Rusiei din mai multe state europene s-au intensificat în ultima perioadă, Moscova încălcând spațiul aerian al Poloniei și Estoniei. Acum crește frica de Putin într-o țară NATO aflată la 1.200 de km de Moscova. Experții din Suedia susțin dezvoltarea propriilor arme nucleare, un proiect teribil contra Rusiei, care este pe masă.

Politicienii și experții în apărare suedezi spun că țara lor ar trebui să ia în considerare construirea propriilor arme nucleare pentru a descuraja Rusia, deoarece incidentele recente cu drone din spațiul aerian al unor state ridică temeri de securitate în întreaga Europă, potrivit Daily Mail.

Jimmie Akesson, liderul Democraților din Suedia, a declarat pentru ziarul Goteborgs-Posten: „Suedia avea multă expertiză în tehnologia nucleară cu mult timp în urmă. Dar voința politică dorea ceva diferit. Cred că totul ar trebui să fie pe masă în această situație.”

Sentimentele sale au fost împărtășite de Robert Dalsjö, cercetător la Agenția Suedeză de Cercetare în Apărare. El a spus la un seminar: „Acum trebuie să discutăm despre arme nucleare independente cu o componentă suedeză.”

Comentariile vin în contextul în care guvernele europene raportează o creștere a activității ostile cu drone și a încălcărilor spațiului aerian pe care oficialii le leagă de Vladimir Putin. Autoritățile daneze au închis părți ale Aeroportului din Copenhaga după repetate observări de drone deasupra spațiului său aerian săptămâna trecută.

Danemarca a declarat că incidentele ar putea face parte dintr-un „atac hibrid” coordonat. NATO și țările aliate au intensificat supravegherea în regiunea baltică. La începutul acestei luni, Polonia a raportat, de asemenea, că mai multe drone au intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac asupra Ucrainei la începutul acestei luni. Avioane ale Rusiei au intrat pentru 12 minute în spațiul aerian al Estoniei.

Avioane de vânătoare detașate de NATO și alți aliați au ajutat la interceptarea aeronavei fără pilot. Guvernul polonez a descris incursiunea ca o încălcare gravă a teritoriului NATO și a stârnit alarmă în întreaga alianță.

Suedia a abandonat programul nuclear din anii 1960

Sprijinul pentru reexaminarea opțiunilor nucleare în Suedia nu se limitează la un singur partid - Alice Teodorescu Mawe, europarlamentar din partea creștin-democraților, a sugerat că Suedia ar trebui să ia în considerare contribuția la o strategie nucleară europeană comună.

Experții de la agenția suedeză de cercetare în domeniul apărării au avertizat că barierele tehnice și financiare sunt uriașe. „Ar fi un proiect industrial foarte mare”, a declarat Martin Goliath, expert în arme nucleare la FOA.

„Trebuie dezvoltate multe, nu în ultimul rând întreaga infrastructură pentru a produce materialele necesare pentru o armă nucleară, ceea ce ar necesita investiții mari. Cred că ar fi aproape imposibil să se aloce resursele.”

Goliath și alți cercetători notează că cunoștințele nucleare ale Suediei datează din timpul Războiului Rece, când țara derula programe secrete și chiar efectua explozii de teste non-nucleare în Laponia. „Era vorba despre înțelegerea noii arme care a apărut”, a spus Goliath. „Dar destul de curând ați vrut să examinați și posibilitățile: cum ați putea face asta în Suedia?”

Suedia are în prezent centrale nucleare civile care furnizează o parte semnificativă din energia electrică a sa. Dar experții spun că capacitatea civilă nu înseamnă o cale rapidă către arme. Construirea unui factor de descurajare nuclear credibil ar necesita investiții masive, noi instalații industriale, personal instruit și ani, dacă nu chiar decenii, de muncă. Suedia a fost aproape de a-și construi propria bombă atomică pentru a se apăra împotriva Uniunii Sovietice, dar a abandonat proiectul la sfârșitul anilor 1960.

Țara, care se mândrește cu pacea sa, a semnat Tratatul de neproliferare nucleară în 1968 ca stat non-nuclear, iar acordul său de garanții a intrat în vigoare în 1975. Deși acum este membru NATO din 2024, Stockholm nu a urmărit să dezvolte arme nucleare, de când și-a abandonat programul.

