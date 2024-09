Soldații ruși care fug de războiul din Ucraina: „Mâinile mele sunt pătate cu sânge“

Ivan din Sankt Petersburg s-a înscris la o academie medicală militară pentru a-și îndeplini visul de o viață de a deveni medic.

A absolvit anul acesta, când războiul împotriva Ucrainei ajunsese deja la doi ani și jumătate. Confruntat cu serviciul militar obligatoriu, dar nedorind să ia parte la război, el a fugit din țară pentru a evita să fie trimis pe linia frontului.

„Am știut de la începutul invaziei rusești în Ucraina că acest război era nedrept. Am fost ferm împotriva lui”, a declarat Ivan, un bărbat în vârstă de 30 de ani care a cerut publicației ruse independente The Moscow Times ca numele să-i fie schimbat din motive de siguranță.

„Pe de o parte, îți îndeplinești datoria de medic, dar pe de altă parte, susții regimul”, a spus el.

Deși Ivan era ofițer medic și nu soldat de luptă atunci când a fost recrutat, el a trecut ilegal granița și acum locuiește într-o țară terță. Riscă până la 15 ani de închisoare dacă se întoarce în Rusia. Nu este singurul. Pentru mulți ruși care nu doresc să lupte împotriva Ucrainei, dar nu găsesc o cale de a scăpa de recrutare, dezertarea este singura opțiune.

Motivele pentru care fac acest lucru pot varia foarte mult.

În unele cazuri, soldații decid să fugă după ce au văzut cu ochii lor ororile de pe linia frontului.

„Mâinile mele sunt pătate de sânge”, a declarat dezertorul rus Denis pentru publicația rusă independentă The Insider.

„Nu pot confirma dacă am ucis într-adevăr un inamic... cu foc direct. Nu pot spune numărul exact, dar cu siguranță sunt peste 1.000 de oameni”, a spus Denis, descriindu-și experiența ca asistent al unui operator de drone.

Dar când a fost întrebat de ce a plecat, el a răspuns: „Ai nevoie de propria ta viață și de libertate, nu-ți pasă de regimul [rusesc]”.

Alții, precum Ivan, s-au opus războiului încă de la început și au ales să dezerteze de îndată ce au primit documentele de recrutare. În acest fel, dezertorii riscă să fie urmăriți penal.

Rusia a înăsprit pedepsele pentru cei care nu doresc să lupte

Rusia a înăsprit pedepsele pentru cei care nu doresc să lupte la scurt timp după ce președintele Vladimir Putin a lansat o mobilizare „parțială” în septembrie 2022 pentru a consolida forța invadatoare din Ucraina cu aproximativ 300 000 de rezerviști. Sunt pedepse pentru predarea voluntară, dezertarea în timpul mobilizării și refuzul de a lua parte la luptă, de până la 15 ani de închisoare.

Cei care au fost deja recrutați și refuză să lupte riscă, de asemenea, să fie torturați de ofițeri, inclusiv să fie închiși în gropi săpate în pământ sau în pivnițe - uneori fără acces la hrană sau apă.

Numărul dezertorilor este în creștere

Cu toate acestea, activiștii anti-război care ajută bărbații ruși să dezerteze au declarat pentru Moscow Times că numărul dezertorilor este totuși în creștere.

Deși este imposibil de determinat numărul exact al soldaților ruși care au dezertat, Idite Lesom („Pierde-te”), un proiect rusesc care ajută bărbații să evite lupta și care are peste 100 000 de susținători pe Telegram, a declarat pentru The Moscow Times că a ajutat peste 900 de persoane să dezerteze.

De asemenea, grupul a oferit consultații la cel puțin 35.000 de ruși cu privire la modul de a evita serviciul militar, de a părăsi Rusia sau de a găsi refugiu în interiorul țării.

Procesul începe de obicei atunci când un soldat trimite organizației o cerere prin intermediul aplicațiilor de mesagerie. Voluntarii elaborează apoi un plan de dezertare și stabilesc un canal de comunicare securizat. De asemenea, este esențial să se stabilească dacă un dezertor intenționează să rămână în Rusia după fuga de pe front sau dacă are nevoie și de ajutor pentru a părăsi țara.

Ilia, un alt dezertor rus, este unul dintre cei care au cerut ajutorul Idite Lesom.

Ilia a semnat un contract cu Ministerul Apărării înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei. Când a început războiul, era într-o unitate care nu ar fi trebuit să ia parte la război. Dar lucrurile s-au schimbat rapid, a declarat Ilia pentru The Moscow Times.

„Nu a durat mult să vedem că lucrurile s-au schimbat radical. A venit ordinul de a ne trimite în Ucraina în primăvara lui 2022”, a spus el.

După încercări legale nereușite de a se retrage din contractul semnat - deoarece toate contractele militare au fost prelungite până la sfârșitul războiului - Ilia a contactat Idite Lesom.

"M-au ajutat pe traseu. Am așteptat două weekend-uri și am fugit. Am pornit calm pe traseul indicat de Idite Lesom și am ajuns în străinătate", a spus Ilia. Acum se află în Europa, unde încearcă să înceapă o nouă viata.

40% dintre dezertori aleg să părăsească Rusia

La fel ca Ilia, aproximativ 40% dintre dezertori aleg să părăsească Rusia, potrivit Idite Lesom.

Cetățenii ruși pot călători în Armenia, Belarus, Kazahstan și Kârgâzstan cu pașapoartele lor interne, care diferă de pașapoartele internaționale necesare pentru a călători în alte țări, făcând aceste țări destinații de top pentru rușii care doresc să evite serviciul militar.

Fondatorul exilat al Idite Lesom, Grigori Sverdlin, a declarat pentru The Moscow Times că Belarus și Kârgâzstan sunt considerate periculoase pentru dezertori din cauza cooperării strânse a guvernelor din aceste state cu Moscova.

Dar dezertorilor nu li se garantează siguranța nici în Armenia, nici în Kazahstan.

Unele dintre incidentele bine-cunoscute sunt cazurile lui Dmitri Sertakov și Anatoli Șcetinin, dezertori ruși din Armenia, care au fost aduși la baza militară rusă din orașul Ghiumri și duși în Rusia.

Kamil Kasimov, care a semnat un contract cu Ministerul rus al Apărării și a dezertat în 2023 cu ajutorul Idite Lesom, a fost reținut în Astana, Kazahstan și deportat în Rusia. Luna aceasta a fost condamnat la șase ani de închisoare.

Cel puțin 7.400 de dosare penale pentru sustragerea de la serviciul militar au fost deschise de la începutul mobilizării „parțiale” din toamna anului 2022 în Rusia, a informat în aprilie publicația rusă independentă Mediazona.

Ivan, dezertorul din Sankt Petersburg, a declarat pentru The Moscow Times că a fost, de asemenea, „informat că este căutat pentru dezertare”.

„Înțeleg că nu sunt complet în siguranță [nici într-o altă țară]”, a spus el.

Cu toate acestea, chiar și cei care au reușit să plece trebuie să-și refacă viața. Ivan, care se află în prezent într-o locație nedezvăluită, încă nutrește dorința de a profesa ca medic și plănuiește să se angajeze în domeniul medical în noua sa țară.

Când a fost întrebat dacă mai visează să se întoarcă în Rusia pentru a lucra ca medic, a răspuns „da”.

„Desigur, visez să mă întorc într-o zi. Doar că nu știu când.”

