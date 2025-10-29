Ucraina acuză "o nouă crimă de război" a Rusiei. Un atac asupra unui spital din Herson s-a soldat nouă răniți, inclusiv patru copii VIDEO

Nouă persoane au fost rănite în Ucraina, inclusiv patru copii, într-un bombardament, în ziua de miercuri, 29 octombrie 2025.

Atacul a vizat un spital pediatric din oraşul ucrainean Herson (sud), anunţă autorităţile de la Kiev, care acuză Moscova de comiterea unei ”noi crime de război”, relatează AFP.

”Inamicul a deschis focul asupra unui spital de copii, la Herson. Nouă persoane au fost rănite, inclusiv patru copii şi trei membri ai personalului”, a anunţat mediatorul ucrainean însărcinat cu drepturile omului, Dmîtro Lubineţ.

El anunţă că clădirile spitalului au suferit ”pagube importante”.

”Este vorba despre o nouă crimă de război a Federaţiei ruse, care atacă în mod deliberat bunuri civile, încălcând flagrant normele dreptului internaţional umanitar”, denunţă Lubineţ într-un comunicat postat pe reţelele de socializare.

El a postat o înregistrare video, pe care AFP scrie că nu a putut să o autentifice imediat, în care apare o clădire cu geamurile sparte de suflul unei explozii, cu faţada avariată, cu săli în care apare material medical în mijlocul unor dărâmături şi ceea ce par să fie pete de sânge pe jos.

Oraşul Herson, situat pe malul fluviului Nipru, care marchează linia frontului în acest sector, a fost eliberat de militarii ucraineni în noiembrie 2022, după şase luni de ocupaţie rusă.

Oraşul este ţinta unor bombardamente ruse aproape zilnice, care se soldează cu regularitate cu morţi şi răniţi civili.

🤬Russia has committed another war crime, striking a children’s hospital in Kherson Three medical workers and a nine-year-old girl were injured. The child suffered a blast injury and shrapnel wounds to her leg, while the hospital staff sustained blast injuries and wounds of… pic.twitter.com/UIrEk2Al1k — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2025

În regiunea vecină, Odesa, atacuri ruseşti au avariat instalaţii electrice ucrainene, au privat de electricitate aproape ”26.900 de gospodării” şi au cauzat pagube ”importante”, anunţă operatorul privat DTEK.

Ucraina răspunde bombardamentelor masive cu atacuri cu drone şi atacuri aeriene pe teritoriul rus.

Miercuri, guvernatorul regiunii ruse Belgorod, Viaceslav Gladkov, a anunţat cel puţin o persoană a fost ucisă, iar alte trei au fost rănite într-un atac ucrainean cu dronă în satul rus Şebekino, situat la frontiera cu Ucraina.

Ministerul rus al Apărării a revendicat, tot miercuri, 29 octombrie, cucerirea satului Vîşneve în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk (centru-est).

Trupe ruse continuă să cucerească în mod lent teren în anumite sectoare, în pofida unor pierderi grele, împotriva unor forţe ucrainene mai puţin numeroase.

