Kievul acuză Rusia de crime de război, după uciderea unor soldați ucraineni care se predaseră. Oficial: „Nu reprezentau nicio amenințare!” VIDEO

Kievul a acuzat Rusia că s-a făcut vinovată de „crime de război” executând soldaţi ucraineni care au semnalat intenţia lor de a se preda, după difuzarea pe reţelele sociale a unui video, care arată doi bărbaţi ieşind dintr-un adăpost, unul cu mâinile deasupra capului, înainte de a se întinde pe pământ sub ochii unui alt grup de militari.

Urmează ceea ce par a fi focuri de armă şi apare fum, înainte ca înregistrarea să se încheie brusc.

Aceste imagini, nedatate, au fost prezentate pe reţelele sociale ca fiind filmate în apropiere de Avdiivka, un oraş din estul Ucrainei unde au loc lupte grele. Dar nici locaţia şi nici autenticitatea lor nu au putut fi confirmate de AFP.

Russian soldiers shot two unarmed Ukrainian POWs that surrendered near Stepove. The Ukrainian soldiers were reportedly left without ammunition and had to surrender, once the second soldier came out, they decided to shoot them both.

Never forget what Ukraine is fighting against. pic.twitter.com/x53IuF6sSY