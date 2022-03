Numărul victimelor în rândul civililor ucraineni continuă să crească, deși Rusia neagă că aceștia s-ar afla printre țintele armatei sale.

Noi imagini postate pe Twitter arată cum o mașină în care se aflau doi civili este atacată de armata rusă, fără a fi provocată în niciun fel.

După atacul total nejustificat, tancurile își continuă drumul.

Russian military kills two elder Ukrainian civilians in this car. No provocation whatsoever pic.twitter.com/JfEDJiDdT9