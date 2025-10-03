Peninsula Crimeea este ucraineană sau rusească? Răspunsul care l-a costat funcția pe ministrul Culturii din Lituania VIDEO

Ministrul lituanian al Culturii, Ignotas Adomavičius, a fost obligat să demisioneze după ce a avut un răspuns controversat la o întrebare despre Peninsula Crimeea.

După cum se știe, această peninsulă este un teritoriu al Ucrainei, dar este ocupată ilegal de către Rusia, începând din anul 2014.

Scandalul care a dus la demisia ministrului Culturii a pornit de la o întrebare adresată de un jurnalist lituanian, relatează publicația Ukrainska Pravda la data de 3 octombrie 2025.

Un jurnalist de la un site de știri i-a cerut ministrului - membru al unui partid de extremă dreaptă - să precizeze care este statutul Peninsulei Crimeea.

Ministrul a refuzat să-și prezinte opinia despre Crimeea. „Acestea sunt întrebări provocatoare, e mai bine să le evităm, din moment ce nu este vorba despre Ministerul Culturii. Să nu ne jucăm astfel de jocuri. Înțelegeți, există o linie pe care nu ar trebui să o depășim. Aici trebuie să ne oprim. La aceste întrebări”, a susținut ministrul.

Ulterior, ca urmare a scandalului public generat de acest răspuns, precum și la sugestia premierului Inga Ruginienė, ministrul și-a anunțat demisia.

Incidentul politic vine după ce în Lituania au avut loc proteste împotriva numirii lui Adomavičius, reprezentant al partidului Nmuno Austra, în funcția de ministru al Culturii. În spațiul public au apărut întrebări cu privire la competența acestui politician, precum și critici la adresa declarațiilor făcute de ministru în urma unei întâlniri cu șeful statului. Opoziția din Parlamentul de la Vilnius i-a cerut premierului Inga Ruginienė să dezvăluie motivul pentru care l-a numit ca ministru pe Adomavičius.

Lituania, ca și alte țări de pe Flancul Estic al NATO, este vizată de politica agresivă a Rusiei. Politica oficială a Lituaniei este de a sprijini Ucraina în războiul ei împotriva Rusiei.

