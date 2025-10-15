Criminal în serie din Rusia, omagiat ca un erou după ce a murit pe front. De la „trei victime ucise cu cruzime extremă” la „a luptat cu curaj”. Ororile comise de bărbat

O poveste rusească demnă de romane a fost relatată de o publicație din regiunea Volsk. Unul dintre cei mai prolifici criminali în serie din zonă, condamnat în repetate rânduri pentru omoruri atroce, a fost ucis într-un final în Ucraina, unde s-a înrolat din închisoare.

Bărbatul fusese condamnat la închisoare de mai multe ori după ce și-a torturat și ucis mai multe persoane, printre care apropiați ai săi. ”În Volsk, regiunea Saratov, locuitorii și-au luat rămas bun pe 13 octombrie de la Ilya Kanakhin, în vârstă de 34 de ani, participant la operațiunea militară specială. Kanakhin a fost cel mai infam criminal în serie din istoria modernă a Volskului, cu trei victime ucise cu cruzime extremă”, scrie Wolsk2.

Publicația prezintă viața lui Kankhin, despre care spune că a boxat în tinerețe și a absolvit Colegiul Pedagogic Volsk cu o diplomă în pedagogie fizică.

„Nu a lucrat niciodată în profesia sa, a primit o condamnare cu suspendare pentru furt și, mai târziu, într-o ceartă la beție, i-a tăiat gâtul și antebrațul prietenului său de băut, Alexei Zolotov, în vârstă de 36 de ani. În 2010, Kanakhin l-a ucis brutal pe Nafikov, în vârstă de 35 de ani, într-o casă de pe strada Dzerjinski: I-a provocat 59 de răni cu cuțitul, i-a zdrobit capul cu un ceainic și i-a înjunghiat foarfecele. în piept și i-a înfipt câte un cui în fiecare ochi. Condamnat la 9 ani și 6 luni, a fost eliberat condiționat cu un an mai devreme”, mai scrie articolul.

Ads

ÎN 2020, 2020, Kanakhin a fost condamnat la 16 ani de închisoare după ce a înjunghiat o vânzătoare de 79 de ori. Angelica Embekova venise la o petrecere cu fiica ei de 12 ani.

„Când s-a terminat băutura, au mers să mai caute alcool, dar s-au certat pe drum, iar Kanakhin a atacat-o pe femeie pe stradă cu un cuțit pe care îl avea”, scrie publicația.

Din închisoare, criminalul s-a alăturat Wagner și „a luptat cu curaj” pe front, urmând ca la întoarcere să continue seria de crime.

Very ‘russian’ headline: “A serial killer from Volsk died in the SMO war zone” …and a very ‘russian’ story 🔽 News from Mordor: “In Volsk, Saratov region, residents bid farewell on October 13 to 34-year-old Ilya Kanakhin, participant in the special military operation.… pic.twitter.com/eZQU4W187e — Natalka (@NatalkaKyiv) October 14, 2025

Ads

„Pe 10 februarie 2024, Kanakhin a ajuns în satul Shalkino, districtul Pavlovsk din regiunea Ulyanovsk, unde locuia colegul său recidivist, Yevgeny Saparov, cu prietena sa de 36 de ani.

Prietena l-a bătut pe Saparov cu un tocător pentru a-l opri să bea. Kanakhin și-a apărat prietenul: A omorât-o în bătaie cu pumnii și cu un scaun, a aruncat trupul într-o pivniță și i-a tăiat capul.Instanța l-a condamnat la 9 ani și 6 luni într-o colonie de maximă securitate”, scrie wolsk2.

Ulterior, criminalul s-a înrolat din nou din închisoare și a murit în războiul din Ucraina în aprilie anul acesta.

Ads