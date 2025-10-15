Criminal în serie din Rusia, omagiat ca un erou după ce a murit pe front. De la „trei victime ucise cu cruzime extremă” la „a luptat cu curaj”. Ororile comise de bărbat

Autor: Maria Mora
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 08:50
652 citiri
Criminal în serie din Rusia, omagiat ca un erou după ce a murit pe front. De la „trei victime ucise cu cruzime extremă” la „a luptat cu curaj”. Ororile comise de bărbat
Ilya Kanakhin, condamnat la închisoare pentru crime atroce, ucis în Ucraina FOTO X/Natalka

O poveste rusească demnă de romane a fost relatată de o publicație din regiunea Volsk. Unul dintre cei mai prolifici criminali în serie din zonă, condamnat în repetate rânduri pentru omoruri atroce, a fost ucis într-un final în Ucraina, unde s-a înrolat din închisoare.

Bărbatul fusese condamnat la închisoare de mai multe ori după ce și-a torturat și ucis mai multe persoane, printre care apropiați ai săi. ”În Volsk, regiunea Saratov, locuitorii și-au luat rămas bun pe 13 octombrie de la Ilya Kanakhin, în vârstă de 34 de ani, participant la operațiunea militară specială. Kanakhin a fost cel mai infam criminal în serie din istoria modernă a Volskului, cu trei victime ucise cu cruzime extremă”, scrie Wolsk2.

Publicația prezintă viața lui Kankhin, despre care spune că a boxat în tinerețe și a absolvit Colegiul Pedagogic Volsk cu o diplomă în pedagogie fizică.

„Nu a lucrat niciodată în profesia sa, a primit o condamnare cu suspendare pentru furt și, mai târziu, într-o ceartă la beție, i-a tăiat gâtul și antebrațul prietenului său de băut, Alexei Zolotov, în vârstă de 36 de ani. În 2010, Kanakhin l-a ucis brutal pe Nafikov, în vârstă de 35 de ani, într-o casă de pe strada Dzerjinski: I-a provocat 59 de răni cu cuțitul, i-a zdrobit capul cu un ceainic și i-a înjunghiat foarfecele. în piept și i-a înfipt câte un cui în fiecare ochi. Condamnat la 9 ani și 6 luni, a fost eliberat condiționat cu un an mai devreme”, mai scrie articolul.

ÎN 2020, 2020, Kanakhin a fost condamnat la 16 ani de închisoare după ce a înjunghiat o vânzătoare de 79 de ori. Angelica Embekova venise la o petrecere cu fiica ei de 12 ani.

„Când s-a terminat băutura, au mers să mai caute alcool, dar s-au certat pe drum, iar Kanakhin a atacat-o pe femeie pe stradă cu un cuțit pe care îl avea”, scrie publicația.

Din închisoare, criminalul s-a alăturat Wagner și „a luptat cu curaj” pe front, urmând ca la întoarcere să continue seria de crime.

„Pe 10 februarie 2024, Kanakhin a ajuns în satul Shalkino, districtul Pavlovsk din regiunea Ulyanovsk, unde locuia colegul său recidivist, Yevgeny Saparov, cu prietena sa de 36 de ani.

Prietena l-a bătut pe Saparov cu un tocător pentru a-l opri să bea. Kanakhin și-a apărat prietenul: A omorât-o în bătaie cu pumnii și cu un scaun, a aruncat trupul într-o pivniță și i-a tăiat capul.Instanța l-a condamnat la 9 ani și 6 luni într-o colonie de maximă securitate”, scrie wolsk2.

Ulterior, criminalul s-a înrolat din nou din închisoare și a murit în războiul din Ucraina în aprilie anul acesta.

Rusia dă din colț în colț pentru a recruta soldați. Ce modificări legislative pregătește pentru a obliga oamenii să meargă pe front în Ucraina
Rusia dă din colț în colț pentru a recruta soldați. Ce modificări legislative pregătește pentru a obliga oamenii să meargă pe front în Ucraina
Pentru a înlocui soldaţii ucişi în luptă - al căror număr rămâne incert - Rusia vrea să modifice condiţiile de angajare a rezerviştilor. Un proiect de lege al Ministerului rus al...
Autoritățile ucrainene au evacuat sute de familii din zeci de sate aflate într-o zonă atacată intens de Rusia
Autoritățile ucrainene au evacuat sute de familii din zeci de sate aflate într-o zonă atacată intens de Rusia
Autorităţile ucrainene au ordonat evacuarea a sute de familii din zeci de sate din apropierea oraşului Kupiansk, aflat sub presiunea tot mai mare a atacurilor ruseşti. Decizia vine pe fondul...
#razboi Ucraina, #criminal in serie, #soldat rus, #soldat ucis Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a terminat: divortul anului in Romania! E hotarata si nu mai da inapoi
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Presedinte pentru CFR Cluj! Lovitura de teatru in Gruia: "Altfel, nu are rost!"

EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un român ar fi pătruns în Muzeul Drents cu câteva zile înainte de furtul Coifului de la Coţofeneşti și al brățărilor dacice. Agenții de securitate l-au dat afară
  2. Criminal în serie din Rusia, omagiat ca un erou după ce a murit pe front. De la „trei victime ucise cu cruzime extremă” la „a luptat cu curaj”. Ororile comise de bărbat
  3. Decizia drastică a lui Volodimir Zelenski. I-a retras cetățenia primarului din Odesa și l-ar putea deporta
  4. Cutremur de intensitate medie în România. Seismul s-a produs într-o zonă mai puțin activă
  5. Președintele SUA l-a premiat, postum, pe Charlie Kirk. Trump: ”Voiam să o sun pe Erika şi să-i spun: Erika, ai putea să amâni pentru vineri?” FOTO/VIDEO
  6. Manipulare rusească în Polonia. Un fake news despre o triplă crimă care ar fi fost comisă de un ucrainean s-a viralizat rapid
  7. Cristian Tudor Popescu, despre refuzul medicilor de a efectua avorturi: „Pune femeia într-o situație inferioară unui deținut” VIDEO
  8. Rusia dă din colț în colț pentru a recruta soldați. Ce modificări legislative pregătește pentru a obliga oamenii să meargă pe front în Ucraina
  9. Reacție a unui medic, după moartea tinerei mame din Constanța: "Suveraniștii vă învață să refuzați cezariana și vaccinurile"
  10. Un nou război se întrevede la orizont. Trump se oferă să intervină: ”Sunt bun la rezolvarea războaielor”