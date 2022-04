Ministerul rus al Justiţiei a adăugat vineri, 15 aprilie, nouă nume - personalităţi influente şi critici ai Kremlinului - pe lista ”agenților străini”.

Acum, lista include peste 140 de media şi personalităţi.

”Agenţii străini” sunt supuşi la numeroase constrângeri şi proceduri tracasante, sub ameninţarea unor grele sancţiuni. În special, ei trebuie să indice acest statut în toate publicaţiile lor.

Printre ”nou-veniţi”, se regăsesc youtuberul Iuri Dud, un jurnalist celebru în toată Rusia pentru interviurile şi documentarele sale care abordează subiecte sensibile precum represiunile staliniste sau excesele autoritare din Rusia.

În 2020, el i-a intervievat pe opozantul Aleksei Navalnîi, acum închis în Rusia, şi pe soţia sa, Iulia.

⚡️Journalist Yury Dud and political analyst Ekaterina Shulman were recognized in #Russia as "foreign agents". pic.twitter.com/ebxZtuJWxd