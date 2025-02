Președintele american Donald Trump a avut convorbiri telefonice cu liderul rus Vladimir Putin și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, anunțând pe 12 februarie că negocierile pentru încheierea războiului vor începe „imediat” și că un armistițiu în Ucraina este „nu prea departe în viitor”.

„Tocmai am vorbit cu președintele Volodimir Zelenski. Discuția a decurs foarte bine. La fel ca președintele Putin, și el dorește pacea. Am abordat o varietate de teme legate de război, dar mai ales despre întâlnirea care va avea loc vineri la Munchen, unde vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio vor conduce delegația”, a scris Trump pe rețelele sociale.

Anterior, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a adăugat că este nerealist să ne așteptăm ca Ucraina să-și recupereze granițele din 2014 în orice negociere cu Moscova și că aderarea Ucrainei la NATO este exclusă din discuții.

Comentariile atât ale lui Hegseth, cât și ale lui Trump, au stârnit rapid critici vehemente din partea mai multor figuri politice. Senatorul Richard Blumenthal a condamnat mesajul lui Hegseth, numindu-l „capitulare și trădare” față de Ucraina. Blumenthal, care a vizitat Ucraina de șase ori în timpul luptei sale împotriva Rusiei, a argumentat că acest mesaj echivalează cu abandonarea Ucrainei și subminarea securității aliaților europeni. El a subliniat curajul de neclintit al ucrainenilor, adăugând: „Ei vor rezista.”

Surrender & betrayal—this SecDef Hegseth message amounts to abandoning Ukraine, & undercutting the security of our European allies. Having made 6 visits to Ukraine during its fight against Putin’s bloody assault, I know Ukrainians’ courage is unquenchable. They will persevere. https://t.co/oHuQ2tWzH6

Reprezentantul Don Bacon a exprimat preocupări similare, cerând SUA să recunoască cine a pornit războiul și cine este responsabil de bombardamentele asupra orașelor. „Trebuie să avem claritate morală în privința a cine a început acest război, cine bombardează orașele și cine este cu adevărat prietenul nostru aici”, a spus Bacon, subliniind consecințele recompensării invadatorului.

Senatorul Adam B. Schiff, democrat din California, a scris: „Astăzi, președintele Trump a sunat mai întâi inamicul nostru, Rusia, înaintea aliatului nostru, Ucraina.”

Today, President Trump called our enemy, Russia, before calling our ally, Ukraine.

Meanwhile, his Secretary of Defense, ruled out a future for Ukraine in NATO and a restoration of Ukrainian sovereignty over its own lands.

