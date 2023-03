Cruzime fără margini din partea soldaților ruși care ar fi executat un prizonier ucrainean. Care au fost ultimele sale cuvinte VIDEO

Şeful diplomaţiei ucrainene Dmitro Kuleba a cerut luni o anchetă a Curţii Penale Internaţionale (CPI), după difuzarea unor imagini care arată, potrivit acestuia, un prizonier de război ucrainean executat de soldaţi ruşi, relatează AFP.

"O înregistrare îngrozitoare cu un prizonier de război ucrainean neînarmat executat de forţele ruse pentru că a spus pur şi simplu 'Glorie Ucrainei' ". O altă dovadă că acest război este genocid", a comentat Dmitro Kuleba pe Twitter.

„Este imperativ ca (procurorul CPI) Karim Khan să lanseze imediat o anchetă privind această crimă de război odioasă", a adăugat el. "Autorii acestor acte trebuie aduşi în faţa justiţiei", a apreciat responsabilul ucrainean.

Dmitro Kuleba a făcut referire la un videoclip care circula luni pe reţelele de socializare şi care arăta ceea ce părea a fi un soldat aflat într-un şanţ fumând o ţigară şi care a fost împuşcat cu o armă automată după ce a spus "Glorie Ucrainei".

Înregistrarea făcută publică pe Twitter poate fi urmărită AICI.

Inclusiv președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat la videoclip, repetând ultimele cuvinte ale soldatului ucis: „Slavă Ucrainei!”

„Astăzi, a fost un videoclip despre cum invadatorii au ucis un soldat într-un mod zvírâ čomu, care le-a spus curajos în ochi: „Slavă Ucrainei! " » Vreau ca noi toți împreună, în unitate, să răspundem la cuvintele sale: " Glorie eroului! Glorie eroilor! Slavă Ucrainei! »Și vom găsi ucigașii.

Datorită unității noastre, datorită determinării noastre, datorită faptului că apreciem toată Ucraina și fiecare ucrainean, știm exact rezultatul acestui război. Știm din primele zile ale războiului. În Ucraina va suna mereu: „Slavă Ucrainei! » și milioane vor răspunde întotdeauna: „Gloria eroilor! » Asa va fi mereu. Ucraina nu va uita isprava fiecăruia a cărui viață a dat libertate pentru totdeauna Ucrainei.

Le mulțumesc tuturor celor care acum sunt în luptă pentru Ucraina! Mulțumesc tuturor celor care ajută Ucraina! Veșnică pomenire și onoare tuturor celor care și-au dat viața pentru libertate pentru poporul nostru! Veșnică pomenire și onoare tuturor eroilor ucraineni din diferite timpuri care au visat și au luptat pentru libertate pentru Ucraina!

Ucraina - va câștiga! Slavă Ucrainei!”, a transmis Zelenski.

AFP nu a putut verifica în mod independent unde şi când au fost filmate imaginile sau dacă au aratat, aşa cum au susţinut oficialii ucraineni şi utilizatorii reţelelor sociale, un prizonier de război ucrainean.

Sintagma "Glorie Ucrainei" a fost repetată luni pe reţelele de socializare din Ucraina, în timp ce mai mulţi oficiali au cerut o anchetă şi au cerut dreptate. Moscova şi Kievul s-au acuzat în mod repetat că au ucis prizonieri de război de la începutul invaziei Ucrainei de către Rusia, notează AFP.

