CTP nu crede în negocierile din Alaska. "Acolo unde se c*că Armata Roșie, acolo e Rusia și așa rămâne"

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu nu crede în negocierile de pace dintre Trump și Putin din Alaska. Într-un mesaj extrem de acid postat vineri, 15 august, pe Facebook, CTP vorbește despre "întâlnirea-mamut din Alaska" despre care spune că "ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns, suspansul în care unii o așteaptă".

Sub titlul "Unde e Rusia" jurnalistul le reamintește cititorilor săi despre "înțelepciunea rusească a lui Putin, reamintită de tricoul cu CCCP îmbrăcat de Lavrov".

"Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns, suspansul în care unii așteaptă întâlnirea-mamut din Alaska. Aceștia uită, iar Trump se face că uită, înțelepciunea rusească a lui Putin, reamintită de tricoul cu CCCP îmbrăcat de Lavrov: Acolo unde se cacă Armata Roșie, acolo e Rusia și așa rămâne. Ce-am înșfăcat, nu dăm înapoi", a scris CTP pe rețeaua de socializare.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a stârnit controverse la momentul ajungerii în Alaska, unde are loc întâlnirea crucială dintre președinții SUA și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, pe tema situației din Ucraina.

Lavrov a sosit la un hotel din Anchorage, Alaska, purtând un pulover, presupus a fi inscripționat cu literele „СССР” - versiunea rusească a „URSS”. Mai multe clipuri în acest sens au fost postate pe rețelele de socializare.

His interview later on helped identify it, from the collar… pic.twitter.com/3Qgoo8uCWf — IL Libanese (@Dal_Libano) August 15, 2025

Întreaga planetă așteaptă deznodământul întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, din Anchorage, Alaska, în contextul în care cele două mari puteri discută pe marginea opririi războiului din Ucraina.

Rămâne de văzut dacă acest summit este doar o discuție pregătitoare unui lung șir de tratative, sau dacă deciziile se vor lua peste capul altor state implicate direct în problemă, inclusiv Ucraina și România, țara noastră având cea mai lungă frontieră cu Ucraina.

Europa și Ucraina și-au exprimat îngrijorarea cu privire la tratativele de pace fără consultarea statelor direct implicate, însă președintele Donald Trump a dat garanții că „tot ceea ce ține de teritorii nu se va negocia fără președintele ucrainean”.

