CTP nu crede în negocierile din Alaska. "Acolo unde se c*că Armata Roșie, acolo e Rusia și așa rămâne"

Vineri, 15 August 2025, ora 18:33
580 citiri
Serghei Lavrov purtând un tricou cu inscripția CCCP FOTO Captură video Nexta
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu nu crede în negocierile de pace dintre Trump și Putin din Alaska. Într-un mesaj extrem de acid postat vineri, 15 august, pe Facebook, CTP vorbește despre "întâlnirea-mamut din Alaska" despre care spune că "ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns, suspansul în care unii o așteaptă".
Sub titlul "Unde e Rusia" jurnalistul le reamintește cititorilor săi despre "înțelepciunea rusească a lui Putin, reamintită de tricoul cu CCCP îmbrăcat de Lavrov".
"Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns, suspansul în care unii așteaptă întâlnirea-mamut din Alaska. Aceștia uită, iar Trump se face că uită, înțelepciunea rusească a lui Putin, reamintită de tricoul cu CCCP îmbrăcat de Lavrov: Acolo unde se cacă Armata Roșie, acolo e Rusia și așa rămâne. Ce-am înșfăcat, nu dăm înapoi", a scris CTP pe rețeaua de socializare.
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a stârnit controverse la momentul ajungerii în Alaska, unde are loc întâlnirea crucială dintre președinții SUA și Rusiei, Donald Trump și Vladimir Putin, pe tema situației din Ucraina.
Lavrov a sosit la un hotel din Anchorage, Alaska, purtând un pulover, presupus a fi inscripționat cu literele „СССР” - versiunea rusească a „URSS”. Mai multe clipuri în acest sens au fost postate pe rețelele de socializare.
Întreaga planetă așteaptă deznodământul întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, din Anchorage, Alaska, în contextul în care cele două mari puteri discută pe marginea opririi războiului din Ucraina.
Rămâne de văzut dacă acest summit este doar o discuție pregătitoare unui lung șir de tratative, sau dacă deciziile se vor lua peste capul altor state implicate direct în problemă, inclusiv Ucraina și România, țara noastră având cea mai lungă frontieră cu Ucraina.
Europa și Ucraina și-au exprimat îngrijorarea cu privire la tratativele de pace fără consultarea statelor direct implicate, însă președintele Donald Trump a dat garanții că „tot ceea ce ține de teritorii nu se va negocia fără președintele ucrainean”.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Trump se întâlnește cu Putin în Alaska
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu nu crede în negocierile de pace dintre Trump și Putin din Alaska. Într-un mesaj extrem de acid postat vineri, 15 august, pe Facebook, CTP vorbește despre...
Iulia Navalnaia, văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, decedat în februarie 2024 într-o colonie penitenciară din nordul Rusiei, i-a cerut vineri, 15 august, președintelui rus Vladimir...
„Contăm pe America”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, înaintea întâlnirii cruciale de la Anchorage (Alaska), dintre președinții SUA și Rusia, Donald Trump și...
Președintele rus Vladimir Putin urmează să participe la un summit istoric în Alaska alături de președintele american Donald Trump, într-un moment în care ipotezele privind starea sa de...
Nicuşor Dan s-a declarat vineri, 15 august, "pesimist" înaintea Summitului din Alaska, unde se vor afla față în față liderii SUA și Rusia, Donald Trump şi Vladimir Putin. Președintele...
Președintele Donald Trump se află în zbor spre Alaska, unde se va întâlni cu liderul Federației Ruse, Vladimir Putin, despre încetarea focului în Ucraina. Înainte de a se urca la bordul...
Premierul Poloniei, Donald Tusk, invocă un eveniment istoric despre învingerea Rusiei, în contextul reuniunii dintre liderii SUA și Rusiei, din Alaska. Tusk susține că 15 august este o zi...
Întreaga planetă așteaptă deznodământul întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, din Anchorage, Alaska, în contextul în care cele două...
Anunțul președintelui american Donald Trump, făcut în urmă cu doar o săptămână, privind organizarea unei întâlniri directe cu liderul rus Vladimir Putin în Alaska, a declanșat o...
Donald Trump și Vladimir Putin se reunesc, vineri, 15 august, în Alaska, concentrându-se pe eforturile președintelui american de a încheia un acord de armistițiu în Ucraina, dar cu o ofertă...
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat că orice discuție despre pace „trebuie să fie cu Ucraina la masă, cu partenerii europeni la masă” vineri, 15 august, chiar...
Marele șahist Garry Kasparov, un disident al regimului de la Moscova, a sancționat sarcastic comparația pe contul său de X, după ce președintele SUA, Donald Trump, a catalogat întâlnirea...
În noaptea de 14 spre 15 august, forțele armate ruse au lansat un atac complex asupra Ucrainei, utilizând două rachete balistice de tip Iskander-M și 97 de drone de atac, inclusiv aparate de...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, împreună cu ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Aleksandr Darciev, au ajuns în Alaska înaintea unui summit planificat între președintele american...
Majoritatea americanilor nu au încredere în capacitatea decizională a președintelui Donald Trump în legătură cu războiul Rusia-Ucraina înainte de întâlnirea sa cu președintele rus...
Cancelarul german Friedrich Merz l-a îndemnat pe președintele rus Vladimir Putin să intre în negocieri serioase cu președintele american Donald Trump la reuniunea care va avea loc vineri, 15...
Expertul în geopolitică Alexandru Georgescu susține că o pace cu cedare de teritorii între Ucraina și Rusia nu ar fi decât „un interludiu” pentru continuarea conflictului. Acesta...
SUA și Rusia se contrazic, cu puțin timp înainte de întâlnirea crucială dintre Donald Trump și Vladimir Putin, pe tema orei la care va avea loc reuniunea din Alaska.
Conform unui anunț...
Când președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin s-au întâlnit la Helsinki în 2018, cei doi au alarmat aliații SUA cu o întâlnire prietenoasă în care Trump i-a...
Donald Trump dă asigurări joi, 14 august, că Vladimir Putin „nu se va pune cu mine”, la întâlnirea din Alaska, și repetă că obiectivul său este să-l implice pe Volodimir Zelenski,...