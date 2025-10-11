Cuba neagă că a trimis soldați să lupte alături de ruși în Ucraina. Acuzațiile Kievului și ale Washingtonului

Soldați ucraineni FOTO Facebook/Volodimir Zelenski

Cuba a dezmințit 'categoric' sâmbătă că ar fi trimis militari să lupte alături de armata rusă în Ucraina, precizând că justiția țării îi sancționează pe mercenari, relatează AFP.

„Republica Cuba respinge acuzaţiile mincinoase pe care guvernul SUA le difuzează cu privire la o pretinsă participare a Cubei la conflictul militar în Ucraina”, a declarat într-un comunicat Ministerul cubanez de Externe. Cuba „nu este parte la conflictul armat în Ucraina, nici nu participă cu efective militare acolo şi nici în altă ţară”, afirmă Havana.

În septembrie 2023, după dezvăluiri din presă, guvernul cubanez informase despre existenţa unei reţele criminale suspectate că ar recruta persoane pe insulă pentru a participa la războiul în Ucraina şi despre arestarea a 17 persoane. Ministerul de Externe a indicat sâmbătă că, de atunci, 26 de persoane fuseseră condamnate la pedepse de la cinci la 14 ani de închisoare pentru „delictul de a participa la o activitate mercenară”.

„Suntem la curent cu informaţiile potrivit cărora cetăţeni cubanezi luptă alături de trupe ruseşti în războiul Rusia-Ucraina. Regimul cubanez nu a reuşit să-şi protejeze cetăţenii împotriva utilizării lor ca pioni în războiul Rusia-Ucraina”, declarase luni pentru AFP un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat american.

Potrivit unei organizaţii guvernamentale ucrainene denumite „I want to live” („Vreau să trăiesc”), Rusia a recrutat cubanezi la începutul anului 2023. „Cunoaştem cu certitudine numele şi coordonatele personale a 1.028 de cubanezi care au semnat contracte cu forţele armate ruse în perioada 2023-2024”, a indicat organizaţia.

Potrivit Ministerului cubanez de Externe, autorităţie nu dispun de nicio informaţie precisă despre cetăţeni cubanezi care ar fi participat la conflict din „propria lor iniţiativă” în cadrul forţelor militare ale celor două tabere angajate în conflictul armat între Rusia şi Ucraina.

„Este incontestabil că niciunul dintre ei nu beneficiază de sprijin, angajament şi consimţămănt al statului cubanez pentru acţiunile sale”, subliniază ministerul.

În septembrie 2023, o publicație din Miami a relevat cazul a doi cubanezi de 19 ani care au afirmat în înregistrări video că ar fi fost înşelaţi prin Facebook să lucreze ca zidari pe şantiere de construcţii în Ucraina cu armata rusă şi au fost trimişi pe front.

AFP a intrat în contact cu doi cubanezi la Havana care nu au dorit să-şi dea numele şi nici să fie filmaţi, iar aceştia au confirmat că un contract le fusese propus pentru a lucra în construcţii pentru armata rusă, în schimbul rezidenţei în Rusia şi al unui salariu în ruble echivalent cu aproximativ 2.000 de dolari.

