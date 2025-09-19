Serviciul de informații militare al Ucrainei susține că aproximativ 20.000 de cetățeni cubanezi au fost recrutați de Federația Rusă pentru a lupta în războiul împotriva Ucrainei, potrivit unei informări prezentate recent în cadrul unui briefing de securitate organizat în Congresul Statelor Unite.

Datele, difuzate inițial de postul public ucrainean Suspilne, sugerează că regimul de la Havana ar juca un rol activ, atât în susținerea efortului militar rus, cât și în evitarea sancțiunilor economice internaționale impuse Moscovei.

Recrutări externe în lipsa unei noi mobilizări interne

Confruntat cu pierderi masive pe front, dar reticent în a decreta o nouă mobilizare generală, Kremlinul a optat pentru recrutarea de soldați prin contract, inclusiv din rândul cetățenilor străini. Potrivit reprezentantului Direcției Principale de Informații din Ucraina, serviciile speciale ruse desfășoară activități de recrutare pe mai multe continente, vizând în special state aflate sub influența politică sau economică a Moscovei.

Cuba pare să fi devenit un partener-cheie în această ecuație. În cadrul briefingului găzduit pe 18 septembrie de congresmanul republican din Florida, Mario Díaz-Balart, oficialii ucraineni au atras atenția asupra „prezenței alarmante” a trupelor cubaneze angajate în conflictul din Ucraina, cu implicații directe asupra securității SUA și a regiunii latino-americane.

Participare cubaneză în cifre

Datele prezentate în cadrul întâlnirii indică faptul că peste 1.000 de cubanezi au semnat deja contracte oficiale cu autoritățile militare ruse în perioada 2023–2025. Vârsta medie a mercenarilor este de aproximativ 35 de ani, iar fiecare ar primi un salariu de circa 2.000 de dolari pe lună — o sumă modestă în termeni globali, dar semnificativă pentru o populație aflată într-o criză economică severă.

Lista nominală prezentată include 39 de combatanți cubanezi confirmați ca fiind uciși în acțiune, însă oficialii ucraineni au subliniat că această cifră reprezintă doar o fracțiune din pierderile reale.

Potrivit lui Andrii Iusov, reprezentant al serviciilor de informații ucrainene, grupul cubanez este în prezent al doilea ca mărime între formațiunile de mercenari străini angajate în structura militară rusă, fiind depășit doar de contingentul provenit din Siria.

Antrenamente în Crimeea ocupată

Potrivit Suspilne Krym, recruții cubanezi, alături de combatanți proveniți din state africane sau din alte țări aliate Rusiei, ar fi instruiți în Crimeea ocupată, în tabere special amenajate de armata rusă, înainte de a fi trimiși pe frontul din Ucraina.

Rețea globală de sprijin pentru Moscova

Briefingul din Congres a evidențiat și modul sistematic în care Federația Rusă reușește să eludeze regimul internațional de sancțiuni, beneficiind de sprijin tehnologic și logistic din partea Cubei, Chinei, Iranului și Coreei de Nord.

Reprezentanții Ucrainei au subliniat că aproximativ 60% din muniția de artilerie folosită de Rusia provine din Coreea de Nord, în timp ce dronele iraniene sunt utilizate în mod regulat în atacurile asupra infrastructurii ucrainene. În acest context, Cuba nu mai apare doar ca un actor marginal, ci ca parte integrantă a unui sistem de sprijin informal, dar eficient, pentru efortul militar rusesc.

Implicații regionale și internaționale

La briefing au participat și alți oficiali americani din Florida — inclusiv congresmenii María Elvira Salazar și Carlos Giménez — precum și membri ai opoziției cubaneze și oficiali ucraineni de rang înalt, între care Vladyslav Vlasiuk, consilier prezidențial pe probleme de sancțiuni, și parlamentarii Oleksandr Merejko și Marian Zablotski.

Concluziile trasate în cadrul discuțiilor indică o îngrijorare tot mai mare față de militarizarea relațiilor ruso-cubaneze, cu potențial impact asupra stabilității regiunii caraibiene și a flancului sudic al NATO.

