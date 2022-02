Momentul în care tancurile și elicopterele armatei ruse iau cu asalt Kievul VIDEO

Asaltul armatei Rusiei asupra Kievului a fost surprins în mai multe secvențe video care circulă pe Twitter. Tancurile rusești au intrat în regiune dinspre Belarus și avioanele au bombardat un aeroport din apropiere.

Lupte grele între armata rusă și cea ucraineană la aeroportul Hostomel (circa 30 km de Kiev), confirmate de consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliac pentru Bloomberg. El a spus că scopul Rusiei este să răstoarne actuala conducere a Ucrainei, transmite G4Media.ro.

Another insane video of a helicopter attack on Hostomel, just outside Kyiv. All the helicopters came from the territory of Belarus. pic.twitter.com/E0iovH83wg