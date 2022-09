Melitopol, bombardat de ruși. Armata lui Zelenski a reușit să doboare patru drone kamikaze într-o singură noapte

Soldații ucraineni ai brigăzii de rachete antiaeriene Odesa a Comandamentului Aerian „Sud” au transmis că au reușit să doboare patru done kamikaze rusești în Melitopol. Cu toate astea, orașul a fost afectat de atacul nocturn al armatei rusești.

Presa din Ucraina a publicat pe Twitter imagini cu un bloc din Melitopol, înainte și după asaltul de joi noaptea al rușilor.

⚡️ Mykolaiv after the night shelling by Russian troops.

