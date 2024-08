Preşedintele Volodimir Zelenski a promovat sâmbătă, 24 august, o „rachetă-dronă” ucraineană, nou dezvoltată, despre care a spus că va duce războiul înapoi în Rusia şi l-a ironizat cu dispreţ pe liderul rus Vladimir Putin spunând că este un „bătrân bolnav din Piaţa Roşie”, relatează Reuters.

În timp ce Ucraina a marcat, sâmbătă, 33 de ani de independenţă post-sovietică, Zelenski a declarat că noua armă, Palianîţia, este mai rapidă şi mai puternică decât dronele de producţie internă pe care Kievul le-a folosit până acum pentru a riposta la atacurile Rusiei, lovind rafinăriile sale de petrol şi aerodromurile militare.

„Inamicul nostru va şti care este calea ucraineană de ripostă. Demnă, simetrică, cu rază lungă de acţiune”, a spus preşedintele ucrainean.

The drone, dubbed Palyanytsia by the Ukrainian military, is a jet-powered one way attack UAV, capable of at least a 200km strike radius. @CovertShores put together a good mockup of a similar earlier model seen over Russia. pic.twitter.com/WQZUkE9XoD

Zelenski a declarat că noua clasă de arme ucrainene a fost utilizată pentru o lovitură de succes asupra unei ţinte din Rusia, dar nu a spus unde.

El a folosit un limbaj zeflemitor referindu-se la liderul rus în vârstă de 71 de ani şi la retorica nucleară venită de la Moscova. „Un bătrân bolnav din Piaţa Roşie care ameninţă în mod constant pe toată lumea cu butonul roşu nu ne va dicta niciuna dintre liniile sale roşii”, a spus el într-un videoclip postat pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

"Palyanytsia" is a new jet-powered drone made in Ukraine. It's basically a crossbreed between a long range drone and a cruise missile. By the way, "Palyanytsia" is one of the Ukrainian words that russians cannot pronounce. pic.twitter.com/8ExNJVBXJX