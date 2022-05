Cum arată temutele rachete „Pucioasa”, cele mai noi arme din arsenalul ucrainean

Pe rețelele sociale ucrainene au apărut primele imagini cu rachetele „Brimstone” (pucioasă) livrate de Marea Britanie armatei ucrainene.

Conform Eurasian Times, forțele armate ucrainene au început să folosească rachete Brimstone la doar câteva zile după ce Marea Britanie a promis că va livra Kievului sute de astfel de rachete.

Ministrul britanic al forțelor armate James Heappey a confirmat pe 28 aprilie că Londra va trimite Ucrainei sute de rachete Brimstone, anunțând la momentul respectiv că acestea vor ajunge pe front „în următoarele câteva săptămâni”.

Pe rețelele sociale au apărut deja primele imagini video cu soldații ucraineni care lansează mai multe astfel de rachete, după ce în zilele anterioare au început să apară fotografii cu ele.

#Ukraine: Finally, we can take a look at the ground launching platform for Brimstone missiles - it was developed by Britain in a very short time especially for the Ukrainian army. The missiles are already used on the front line, however the event we see is likely to be training. pic.twitter.com/OhIJZNMiwZ