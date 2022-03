Cum arată Volodimir Zelenski după 9 zile de război. Președintele ucrainean doarme 3 ore pe noapte

Nebărbierit și purtând un tricou militar, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a găzduit joi prima sa conferință de presă de la începutul războiului.

Într-un briefing de presă, Zelenski, a cărui sfidare l-a transformat într-un simbol al rezistenței ucrainene la invazia rusă, a prezentat starea negocierilor cu Rusia, s-a arătat mândru de poporul său și a vorbit deschis despre teama de moarte.

„Avem un popor special, un popor extraordinar”, a spus Zelenski. El a ținut să precizeze că niciun înalt oficial nu a fugit din țară, iar la conferința de presă s-au prezentat mai mulți consilieri apropiați.

“Work and sleep, that's it.”

Ukraine’s president Volodymyr Zelenskyy says he has only seen his family once since Russia invaded his country a week ago.

A Russian missile had just struck a TV tower by the Babyn Yar Holocaust memorial site in Kyiv as he spoke to reporters. pic.twitter.com/gSGJgkTTh5