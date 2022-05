Cum sunt trădați soldații ruși de către cartelele SIM de roaming. Pozițiile armatei de la Moscova

O hartă publicată pe Twitter dezvăluie modul în care pozițiile soldaților ruși sunt trădate de către cartelele SIM pe care aceștia le folosesc la telefone.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Modul în care aceștia își folosesc telefoanele mobile le transmite ucrainenilor informații valoroase despre modul în care trupele rusești sunt concentrate în diferite zone ale țării.

Russian SIMs roaming in Ukraine. Gives you a good idea of the concentration of their forces. pic.twitter.com/L5gzD10oR3