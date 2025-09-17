Cum îl poate convinge Regele Charles pe Trump să rămână de partea Kievului în procesul de pace din Ucraina. Atu-urile monarhului britanic

Cum îl poate convinge Regele Charles pe Trump să rămână de partea Kievului FOTO X/@CeeBee_CeeBee

Aliații Ucrainei încearcă tot ce pot pentru a-l menține pe Donald Trump de partea Kievului. Săptămâna aceasta, strategia lor îl include pe regele Angliei.

Însoțit de prima doamnă, Melania Trump, Donald Trump este primul președinte american care este primit oficial la Castelul Windsor, un alt element fără precedent al unei a doua vizite de stat deja revoluționare pentru un lider căruia îi place să fie singular.

Cuplul Trump va fi primit cu fst, banchete, escorte de onoare și un survol ceremonial de genul de care liderul SUA a fost impresionat anterior - și care servește ca o reamintire a lungii istorii de cooperare militară dintre Marea Britanie și SUA.

Speranța este că ofensiva farmecului regal va pune bazele pentru ca prim-ministrul Keir Starmer și consilierii săi de rang înalt să depună noi eforturi pentru a-l convinge pe Trump că ar trebui să exercite mai multe presiuni asupra președintelui rus Vladimir Putin în căutarea păcii în Ucraina.

Deși este posibil ca acest subiect să nu apară în niciun program al vizitei, consilierii politici și regali se așteaptă ca acesta să fie adus în discuție în culise.

Un oficial superior din domeniul apărării, sub protecția anonimatului, a declarat că regele este „foarte apropiat” de detaliile negocierilor de încetare a focului și de însuși președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Aceasta îi oferă prim-ministrului o armă pe care mulți alți lideri europeni nu o au: un monarh simpatic care și-a demonstrat discret, dar constant, sprijinul pentru Kiev - și este dispus să-și facă partea pentru a respinge scepticismul SUA față de cauză.

Un aliat regal

Președintele SUA, care atât de des ignoră alte convenții, are un respect și o afecțiune profunde pentru familia regală, pe care vizita de stat își propune să le valorifice.

În timp ce pleca spre Marea Britanie, l-a salutat pe Charles ca fiind „un domn atât de elegant” și a descris a doua sa vizită ca fiind o „mare onoare”.

El a fost mult mai puțin respectuos față de Zelenski, sugerând în diferite momente că este responsabil pentru invazia Rusiei în țara sa și umilindu-l la infama lor întâlnire din Biroul Oval de la începutul acestui an.

Într-o perioadă de sprijin american extrem de incert, liderul ucrainean și-a găsit un campion în rege.

Charles l-a primit pe neașteptate pe Zelenski la ceai la Sandringham în urma dezastrului de la Biroul Oval, apoi la prânz la Castelul Windsor, chiar înainte de summitul NATO din iunie.

Orysia Lutsevych, șefa programului pentru Ucraina de la Chatham House, a declarat că susținerea acordată de rege a transmis un mesaj „de solidaritate și o reamintire a cine este victima și cine este agresorul” pe fondul „distorsiunii și dezinformării” din partea lui Putin.

Un fost diplomat britanic de rang înalt a declarat că, deși regele nu vorbește public despre chestiuni de guvernare, este „expert în a găsi alte modalități de a-și exprima opiniile”.

Și va avea suficient timp pentru a face acest lucru: Trump va rămâne peste noapte la Castelul Windsor.

„Nu ar fi surprinzător dacă ar profita de ocazie în privat pentru a-l încuraja pe președinte să sprijine Ucraina mai eficient”, a declarat același fost diplomat.

Un consilier regal a recunoscut interesul regelui față de Ucraina, menționând că acesta a cerut o „pace dreaptă și durabilă” în Ucraina într-un mesaj de solidaritate pentru a marca ziua independenței țării de luna trecută.

Regele ar putea face un semn de salut către Ucraina în timpul discursului său de la banchetul de stat, așa cum a făcut-o în timpul recentei vizite a liderului francez Emmanuel Macron, dar în rest, diplomația sa este probabil să aibă loc cu ușile închise, susținută de simbolism pe tot parcursul călătoriei, menită să evidențieze istoria celor două țări ca aliați în timp de război.

Dificultatea de a convinge

Întrebarea mai dificilă este dacă propunerile regelui vor face o diferență.

Un consilier guvernamental a făcut referire la recepția regală oferită lui Trump de regele Willem-Alexander și regina Máxima ale Olandei, argumentând că aceasta a contribuit la deschiderea terenului pentru un summit NATO de succes, la care acesta și-a reafirmat angajamentul față de alianță.

Pe Trump îl însoțesc în această călătorie secretarul de stat Marco Rubio și trimisul Steve Witkoff, ceea ce înseamnă că va exista și șansa de a-i influența pe principalii săi diplomați. În timpul vizitei vicepreședintelui JD Vance în Marea Britanie din vară, surse din interior au raportat că atât Rubio, cât și Vance au devenit din ce în ce mai implicați în punctul de vedere al Kievului.

Biograful lui Charles, Robert Hardman, a declarat anterior pentru POLITICO: „În termeni de putere soft, alți lideri mondiali, alte țări sunt mult mai interesate de monarhie decât de Downing Street.”

Acest contrast - împreună cu continuitatea reprezentată de monarh - ar putea fi și mai important, deoarece Starmer se confruntă cu întrebări cu privire la viitorul său după săptămânile de tulburări din interiorul Downing Street.

În același timp, stimularea lui Trump către acțiuni mai puternice în sprijinul Ucrainei rămâne dificil de acceptat. Deși președintele pare să fi adoptat o viziune mai sceptică asupra lui Putin, acest lucru nu s-a tradus încă într-o mișcare decisivă de pedepsire a acestuia.

Președintele a precizat într-o postare pe Truth Social că se așteaptă ca aliații NATO să înceteze să cumpere petrol rusesc și să impună tarife semnificative Chinei pentru sprijinul acordat războiului Rusiei înainte ca SUA să impună costuri suplimentare Rusiei.

Torrey Taussig, directoarea inițiativei de securitate transatlantică din cadrul think tank-ului Atlantic Council, a declarat că, împreună cu răspunsul discret al lui Trump la incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez, „această ultimă poziționare nu îi oferă lui Starmer prea mult spațiu de manevră”.

Taussig a adăugat că, deși afinitatea lui Trump pentru familia regală „ar putea da greutate” unui apel din partea regelui privind Ucraina, ea nu este „convinsă” că președintele își va schimba cursul.

Dacă principala sarcină a Regatului Unit de până acum a fost să încerce să-l mențină pe Trump în sala de discuții despre Ucraina, atunci regele va contribui cel puțin la acest efort - cu gesturi mai mărețe decât majoritatea.

