Instructorii occidentali îi învață pe soldații ucraineni cum să ducă un război pe care ei înșiși nu l-au trăit niciodată, dar totuși, spun oficialii, metoda dă rezultate. Peste 56.000 de soldați ucraineni au fost instruiți de aliații occidentali, sub conducerea Marii Britanii, în cadrul Operațiunii Interflex din iunie 2022, dobândind abilitățile necesare pentru a supraviețui și a lupta în cel mai mare război terestru din Europa de după Al Doilea Război Mondial.

Paradoxal, mulți dintre soldații ucraineni vin direct de pe linia frontului la aceste antrenamente — după asalturi în tranșee, atacuri cu drone și zile întregi sub focul artileriei — în timp ce unii dintre instructori nu au luptat niciodată într-un conflict de asemenea amploare. Colonelul Boardman, comandantul Operațiunii Interflex, a declarat pentru Business Insider că Ministerul britanic al Apărării este pe deplin conștient de această dinamică neobișnuită. Departe de a fi un dezavantaj, spune el, combinația dintre doctrina militară occidentală și experiența ucraineană de pe câmpul de luptă duce la tactici mai eficiente decât ar putea furniza fiecare parte separat.

„Sunt conștient de nevoia noastră de a fi credibili, chiar dacă nu avem experiență de luptă actualizată de acest tip”, a spus el. „Dar nu văd asta ca pe un factor de descalificare, pentru că avem credibilitatea instituțională și expertiza necesară, iar ceea ce predăm este apreciat nu doar de conducerea armatei ucrainene, ci și de soldații care trec efectiv prin acest antrenament.”

Un alt tip de război

Occidentul nu a mai dus un război major împotriva unei armate industrializate puternice de zeci de ani. Cea mai mare parte a experienței de luptă a NATO provine din campaniile de contrainsurgență și antiterorism din Irak și Afganistan, unde forțele occidentale aveau supremație aeriană și se confruntau cu adversari mai mici și slab înarmați. Unii dintre instructorii Interflex nici măcar nu au luptat acolo, intrând în armată după încheierea acestor conflicte.

În schimb, Ucraina luptă împotriva uneia dintre cele mai mari armate ale lumii, într-un război de uzură, cu pierderi masive și fără control aerian. Bombardamentele constante, atacurile cu rachete și folosirea pe scară largă a dronelor de către Rusia au schimbat fundamental câmpul de luptă într-un mod pe care NATO nu l-a mai experimentat de generații întregi — sau deloc.

Ani de zile, armatele occidentale s-au concentrat pe contrainsurgență, păstrând doar teoretic capacitatea de a duce un război la scară mare. Boardman recunoaște acest lucru, dar spune că Marea Britanie nu și-a pierdut complet această abilitate: „În mod natural, te modelezi după momentul pe care îl trăiești.” Acum, atenția este îndreptată din nou spre lupta împotriva unui adversar bine înarmat, ceea ce a însemnat redescoperirea tacticilor de război în tranșee și învățarea direct de la soldații ucraineni a modului de a face față unor amenințări noi, precum dronele explozive.

O soluție din care toată lumea are de câștigat

Boardman spune că soldații ucraineni aduc „o experiență militară extrem de valoroasă” în cadrul instruirii. Aceasta contrazice uneori practicile NATO și duce la ajustări. „Abordăm acest proces cu o atitudine de umilință, care ne permite să oferim opiniile, ideile și învățăturile noastre, dar și să învățăm din feedback-ul primit”, explică el.

De exemplu, la exercițiile de evacuare a răniților, ucrainenii resping uneori tehnicile NATO, explicând că, în războiul lor, poate fi mai sigur să aștepți lăsarea întunericului pentru a-i muta pe cei răniți. La lecțiile de război în tranșee, ucrainenii îi corectează uneori pe instructori, bazându-se pe tactici aplicate pe front cu doar câteva săptămâni înainte. Aceste observații sunt apoi integrate în program.

Astfel, ambele părți învață una de la alta. Lecțiile din Ucraina ajung direct în planurile de pregătire ale armatelor occidentale, care se gândesc la posibilitatea unui viitor conflict cu Rusia. Totodată, aliații NATO aduc expertize unice: Finlanda, de exemplu, contribuie cu experiența sa în războiul de pădure, pe care Ucraina nu o are. „Nu există nicio îndoială că este un avantaj pentru ucraineni”, spune Boardman.

Pregătiri pentru mai mult război

Boardman recunoaște că pentru instructori poate fi „inconfortabil” să predea asalturi de tranșee fără să le fi trăit direct, dar spune că Occidentul are suficientă credibilitate instituțională și experiență militară pentru a justifica acest tip de instruire. Mai mult, Ucraina cere în mod activ acest ajutor.

Interviurile de final de instruire arată cât de mult apreciază soldații ucraineni aceste cursuri: „Tema dominantă este recunoștința pentru antrenamentul primit.” Kievul chiar a cerut extinderea programului.

Ucraina acordă mare valoare doctrinei NATO și experienței occidentale, chiar dacă are în prezent experiență directă de luptă, pentru că știe că aliații au și „lecțiile dure” ale trecutului. Dar, în același timp, Occidentul profită masiv de pe urma schimbului de cunoștințe.

„Nu este o activitate pur caritabilă”, explică Boardman. „Beneficiul pentru noi este uriaș — învățăm enorm din implicarea în acest război.”

Informațiile și tacticile ucrainene sunt transmise către Marea Britanie și aliați. Mulți europeni, temându-se de o posibilă extindere a agresiunii ruse, urmăresc cu atenție ce strategii și arme sunt necesare pentru un astfel de conflict.

„Vrem să îi învățăm cât putem de mult”, spune Boardman despre ucraineni. „Dar vrem și să învățăm de la ei, pentru a ne pregăti pe noi înșine.”

