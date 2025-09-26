Cum vrea Zelenski să-l forțeze pe Putin să facă pace. I-a cerut lui Trump unele dintre cele mai puternice rachete

Autor: Adrian Zia
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 22:53
392 citiri
Cum vrea Zelenski să-l forțeze pe Putin să facă pace. I-a cerut lui Trump unele dintre cele mai puternice rachete
Cum vrea Zelenski să-l forțeze pe Putin să facă pace FOTO X/@UnseenOps

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut președintelui Trump, în timpul întâlnirii lor de marți, 23 septembrie, să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk, care ar putea oferi Ucrainei capacitatea de a ataca până la Moscova, în Rusia.

Zelenski a declarat miercuri pentru „The Axios Show” că i-a cerut lui Trump un sistem de arme suplimentar care l-ar putea forța pe președintele rus Vladimir Putin să intre în discuții de pace - poate fără ca Ucraina să fie nevoită să îl folosească.

Liderul de la Kiev nu a numit acel sistem de arme în timpul interviului său cu Barak Ravid de la Axios, dar a spus că, dacă Rusia ar ști că Ucraina îl deține, presiunea de a discuta ar crește considerabil.

Un oficial ucrainean și o altă sursă familiarizată cu întâlnirea Trump-Zelenski au confirmat că era vorba de Tomahawk - o rachetă ghidată de precizie, cu rază lungă de acțiune.

Ucraina a prezentat rachete Tomahawk SUA de mai multe ori în ultimul an, inclusiv într-o listă de echipamente pe care Kievul a solicitat-o în urmă cu câteva luni.

A fost singurul sistem de arme de pe listă pe care Trump nu a fost de acord să-l vândă țărilor NATO ca să-l dea Ucrainei, potrivit unei surse familiarizate cu acest proces.

The Telegraph a relatat vineri că Zelenski a solicitat rachete Tomahawk în cadrul întâlnirii.

Întrebat ce ar putea face Trump pentru a ajuta Ucraina să câștige războiul, Zelenski a declarat pentru Axios: „Cred că președintele Trump știe. I-am spus ieri de ce avem nevoie, un singur lucru.”

„Apropo, avem nevoie de el, dar asta nu înseamnă că îl vom folosi. Pentru că, dacă îl vom avea, cred că este o presiune suplimentară asupra lui Putin să stea și să vorbească”, a continuat el.

Zelenski a făcut aluzie la ideea că s-ar putea impune condiții privind utilizarea sistemului de către Ucraina, în funcție de comportamentul Rusiei.

Zelenski a spus în timpul interviului pentru Axios că Trump i-a spus că Ucraina ar trebui să răspundă reciproc: „Dacă ne atacă energia, președintele Trump susține că putem răspunde în privința energiei.” Idem pentru depozitele de arme și unitățile de producție.

Președintele ucrainean a menționat că armata țării sale poate deja să ajungă adânc în interiorul Rusiei cu drone, dar multe ținte militare au sisteme sofisticate de apărare aeriană, greu de străpuns cu drone.

Tomahawk, fabricat de RTX, are o rază de acțiune mult mai mare decât rachetele puse la dispoziție de NATO până acum, zburând până la 1.600 de kilometri față de aproximativ 300 de kilometri pentru ATACMS fabricate în SUA.

De asemenea, este mult mai rapid decât dronele Ucrainei și are o putere mai mare.

Ucraina a încercat să ocolească reticența partenerilor săi de a furniza armament cu rază lungă de acțiune, dezvoltând propriile sisteme, cum ar fi Palianytsia și Flamingo, deși acestora le lipsește experiența de zeci de ani a lui Tomahawk.

Zelenski a afirmat că Trump i-a spus „vom lucra la asta” când a cerut noul sistem de arme.

Partea americană ar putea fi îngrijorată atât de perspectiva unei escaladări a tensiunilor dacă Washingtonul furnizează o rachetă care să aducă Moscova la îndemână, cât și de propriile stocuri destul de limitate de rachete Tomahawk, a căror reaprovizionare durează multe luni.

Lukașenko îl îndeamnă pe Zelenski să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină. "Pe masă există o propunere bună"
Lukașenko îl îndeamnă pe Zelenski să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină. "Pe masă există o propunere bună"
Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, l-a îndemnat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga țară, întrucât cu cât...
"Începe să o ia razna". Șeful diplomației ungare, atac fără precedent la Zelenski. Motivul declarației incendiare
"Începe să o ia razna". Șeful diplomației ungare, atac fără precedent la Zelenski. Motivul declarației incendiare
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri, 26 septembrie, că drone de recunoaștere din Ungaria au intrat în spațiul aerian ucrainean. În replică, ministrul de externe de la...
#razboi Ucraina, #Zelenski presedinte Ucraina, #Trump presedinte SUA, #rachete Tomahawk , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Rasturnare de situatie: TAS a publicat decizia! Cati bani ia, de fapt, FCSB pentru Florinel Coman
Digi24.ro
"Acolo practic se murea". Marturia cutremuratoare a mamei unei fetite care a murit in sectia ATI de la Spitalul "Sf Maria" din Iasi
DigiSport.ro
De nicaieri! Simona Halep, mesaj pentru toata lumea: "Sa nu ma numiti norocoasa"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Friedrich Merz, mesaj neașteptat de critic despre SUA. Presa internațională așteaptă cu sufletul la gură replica lui Trump
  2. Cum vrea Zelenski să-l forțeze pe Putin să facă pace. I-a cerut lui Trump unele dintre cele mai puternice rachete
  3. Premierul Chinei avertizează ONU împotriva revenirii la mentalitatea "războiului rece". China se crede noua apărătoare a ordinii mondiale
  4. Doliu în presa din România. A murit la 45 de ani o cunoscută jurnalistă, supranumită ”devoratoarea de fotbaliști”
  5. Lukașenko îl îndeamnă pe Zelenski să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină. "Pe masă există o propunere bună"
  6. Registrul traficanţilor de droguri poate fi neconstituţional, avertizează un expert criminolog. "Adevăraţii traficanţi sunt bucuroşi că ocupăm resursele statului cu acesta"
  7. Adolescentul care a băgat spaima în școlile și spitalele din România a fost arestat preventiv. Este acuzat de DIICOT de săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist
  8. Ministrul Sănătății, de urgență la Iași, la spitalul în care 6 copii au fost uciși de o bacterie. "Există indicii că protocoalele sanitare nu au fost respectate"
  9. "Acolo practic se murea". Mărturia dureroasă a unei mame care și-a internat fetița la Spitalul "Sfânta Maria" din Iași pentru că era deshidratată și a luat-o moartă
  10. "Începe să o ia razna". Șeful diplomației ungare, atac fără precedent la Zelenski. Motivul declarației incendiare