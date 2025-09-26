Cum vrea Zelenski să-l forțeze pe Putin să facă pace. I-a cerut lui Trump unele dintre cele mai puternice rachete

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut președintelui Trump, în timpul întâlnirii lor de marți, 23 septembrie, să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk, care ar putea oferi Ucrainei capacitatea de a ataca până la Moscova, în Rusia.

Zelenski a declarat miercuri pentru „The Axios Show” că i-a cerut lui Trump un sistem de arme suplimentar care l-ar putea forța pe președintele rus Vladimir Putin să intre în discuții de pace - poate fără ca Ucraina să fie nevoită să îl folosească.

Liderul de la Kiev nu a numit acel sistem de arme în timpul interviului său cu Barak Ravid de la Axios, dar a spus că, dacă Rusia ar ști că Ucraina îl deține, presiunea de a discuta ar crește considerabil.

Un oficial ucrainean și o altă sursă familiarizată cu întâlnirea Trump-Zelenski au confirmat că era vorba de Tomahawk - o rachetă ghidată de precizie, cu rază lungă de acțiune.

Ucraina a prezentat rachete Tomahawk SUA de mai multe ori în ultimul an, inclusiv într-o listă de echipamente pe care Kievul a solicitat-o în urmă cu câteva luni.

A fost singurul sistem de arme de pe listă pe care Trump nu a fost de acord să-l vândă țărilor NATO ca să-l dea Ucrainei, potrivit unei surse familiarizate cu acest proces.

The Telegraph a relatat vineri că Zelenski a solicitat rachete Tomahawk în cadrul întâlnirii.

Întrebat ce ar putea face Trump pentru a ajuta Ucraina să câștige războiul, Zelenski a declarat pentru Axios: „Cred că președintele Trump știe. I-am spus ieri de ce avem nevoie, un singur lucru.”

„Apropo, avem nevoie de el, dar asta nu înseamnă că îl vom folosi. Pentru că, dacă îl vom avea, cred că este o presiune suplimentară asupra lui Putin să stea și să vorbească”, a continuat el.

Zelenski a făcut aluzie la ideea că s-ar putea impune condiții privind utilizarea sistemului de către Ucraina, în funcție de comportamentul Rusiei.

Zelenski a spus în timpul interviului pentru Axios că Trump i-a spus că Ucraina ar trebui să răspundă reciproc: „Dacă ne atacă energia, președintele Trump susține că putem răspunde în privința energiei.” Idem pentru depozitele de arme și unitățile de producție.

Președintele ucrainean a menționat că armata țării sale poate deja să ajungă adânc în interiorul Rusiei cu drone, dar multe ținte militare au sisteme sofisticate de apărare aeriană, greu de străpuns cu drone.

Tomahawk, fabricat de RTX, are o rază de acțiune mult mai mare decât rachetele puse la dispoziție de NATO până acum, zburând până la 1.600 de kilometri față de aproximativ 300 de kilometri pentru ATACMS fabricate în SUA.

De asemenea, este mult mai rapid decât dronele Ucrainei și are o putere mai mare.

Ucraina a încercat să ocolească reticența partenerilor săi de a furniza armament cu rază lungă de acțiune, dezvoltând propriile sisteme, cum ar fi Palianytsia și Flamingo, deși acestora le lipsește experiența de zeci de ani a lui Tomahawk.

Zelenski a afirmat că Trump i-a spus „vom lucra la asta” când a cerut noul sistem de arme.

Partea americană ar putea fi îngrijorată atât de perspectiva unei escaladări a tensiunilor dacă Washingtonul furnizează o rachetă care să aducă Moscova la îndemână, cât și de propriile stocuri destul de limitate de rachete Tomahawk, a căror reaprovizionare durează multe luni.

