Un cutremur cu magnitudinea 2,3 a avut loc în Rusia, după ce o dronă ucraineană a provocat incendierea unui depozit de muniție la Toropeț, în regiunea rusă Tver.

Potrivit guvernatorului regiunii Igor Rudenia, o dronă a căzut în noaptea de marţi spre miercuri, 17 septembrie, la Toropeţ, în regiunea Tver, situată la aproximativ 400 de kilometri nord-vest de Moscova şi a provocat un incendiu la sol.

Miercuri, 18 septembrie, Serviciul ucrainean de securitate (SBU) a anunţat distrugerea unui depozit, potrivit Agerpres.

Conform unor informaţii postate pe reţele de socializare, în urma deflagraţiei s-a înregistrat un cutremur de magnitudinea 2,8.

Geamurile au fost sparte pe o rază de cinci kilometri.

Guvernatorul a anunţat pe Telegram că s-a ordonat ”o evacuare praţială a locuitorilor”.

Armata rusă anunţă miercuri că a distrus 54 de drone ucrainene în noaptea de marţi spre miercuri, jumătate deasupra regiunii ruse Kursk, teatrul unei ofensive ucrainene de amploare de la începutul lui august, relatează AFP.

În timpul nopţii, ”sisteme de apărare antiaeriană au distrus 54 de drone aeriene ucrainene”, a anunţă Ministerul rus al Apărării într-un comunicat.

Russian media report that because of detonation at the 107th arsenal of GRAU in Toropets, an earthquake of 2.8 points was recorded, and windows were broken five kilometers away. This looks like a strike on a largest ammunitions warehouse during the full-scale war.

