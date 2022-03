Gravida care fusese salvată după bombardamentul maternității din Mariupol a murit

O femeie însărcinată și copilul ei au murit după ce Rusia a bombardat maternitatea unde trebuia să nască, potrivit Associated Press. Imaginile cu femeia dusă de urgență la o ambulanță pe targă au făcut înconjurul lumii.

În videoclipuri și fotografii filmate miercuri, 9 martie, de jurnaliştii AP, după atacul asupra spitalului, femeia a fost văzută mângâindu-și abdomenul însângerat în timp ce salvatorii o transportau printre dărâmăturile din orașul asediat Mariupol, fața ei palidă reflectând șocul a ceea ce tocmai se întâmplase. A fost printre cele mai brutale momente de până acum în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, subliniază Assoaciated Press.

Femeia a fost dusă de urgență la un alt spital, unde medicii au făcut tot ce au putut ca să o țină în viață.

Medicii au dat efectuat o cezariană, dar copilul nu a arătat „semne de viață”, a spus chirurgul care s-a ocupat de operație. Apoi, aceștia s-au concentrat asupra mamei.

„Mai mult de 30 de minute de resuscitare a mamei nu au dat rezultate”, au anunțat medicii, sâmbătă, 12 martie. „Amândoi au murit.”

‼️One of the pregnant women injured in #Mariupol by an air strike on a maternity hospital died along with her unborn child.

Asya Dolina, a journalist for Voice of America, stated this on her social network page. pic.twitter.com/mwlR3EUMNg