Vanda Semyonovna Obiedkova, o supraviețuitoare a Holocaustului, în vârstă de 91 de ani, a decedat într-un subsol din orașul Mariupol, unde se adăpostea în urma atacurilor rușilor, notează Sky News, care citează site-ul evreiesc Chabad.org.

Obiedkova s-a adăpostit împreună cu familia ei în subsol după ce armata rusă a început bombardamentele, aceștia confruntându-se mai multe săptămâni cu lipsa apei și a căldurii.

Potrivit sursei citate, supraviețuitoarea Holocaustului a decedat pe 4 aprilie.

Potrivit fiicei sale, Larissa, mama ei și-a petrecut ultimele două săptămâni din viață înghețată și fără a se putea mișca.

”Mama nu merita o astfel de moarte”, a declarat femeia, adăugând că familia ei trăiește ”ca animalele” după invazia Rusiei.

At 10 years old, Vanda Semyonovna Obiedkova survived the Germans by hiding in a basement in Mariupol.

81 years later, she died in a basement in the same city as a victim of the horrific war hiding from the Russians.

