Declarațiile cancelarului Friedrich Merz, că Germania ar putea să trimită trupe în Ucraina, au declanșat tensiuni majore la Berlin

Simpla menționare a posibilității ca Germania să trimită trupe în Ucraina a declanșat o puternică dezbatere politică la Berlin, în ciuda faptului că scenariul rămâne ipotetic. Declarațiile cancelarului Friedrich Merz au alimentat atât opoziția social-democraților, cât și atacurile dure ale extremei drepte.

“Merz vrea să vă trimită în Ucraina? Noi nu!”, este mesajul postat marți, 19 august, de partidul german de extremă dreaptă Alternative für Deutschland (AfD) pe rețeaua de socializare X, arată Le Monde.

Textul este însoțit de un montaj foto cu cancelarul Friedrich Merz frecându-și mâinile în fața a cinci tineri germani cu fețe posomorâte. “Merz nu vrea să excludă trimiterea de soldați germani în Ucraina. Aceasta nu ar fi menținerea păcii, ci o escaladare durabilă împotriva Rusiei. O spunem clar: nu vă vom trimite în Ucraina!”, continuă AfD.

Ce a declarat cancelarul

Întrebat despre contribuția Germaniei în urma summitului de luni de la Washington, Friedrich Merz a menționat implicit participarea armatei germane la securitatea Ucrainei în cazul unui acord de pace, declarând că este pregătit să „discute acest lucru cu coaliția de la Berlin, inclusiv posibilitatea de a lua decizii care necesită un mandat, adică decizii pe care Bundestagul ar trebui să le ia. Dar este prea devreme astăzi pentru a da un răspuns definit.”

Întrucât Bundeswehr se află sub controlul Parlamentului, desfășurarea forțelor armate germane în străinătate necesită acordul Bundestagului, care, în principiu, necesită un mandat din partea Organizației Națiunilor Unite, NATO sau Uniunii Europene, conform jurisprudenței Curții Constituționale din Karlsruhe. Este necesară doar o majoritate simplă în Bundestag, dar, în practică, cel puțin un partid de opoziție trebuie să fie de acord. Ministrul de externe, Johann Wadephul (Uniunea Creștin-Democrată, CDU), a sugerat implicarea Verzilor în discuții. Aceștia au solicitat imediat o reuniune specială a Comisiilor de Apărare și Afaceri Externe.

Scenariul trimiterii de trupe terestre rămâne complet ipotetic în această etapă, în care nu se discută încă despre un armistițiu, iar președintele rus Vladimir Putin nu arată nicio intenție de a ajunge la un acord de pace. Dar simpla menționare a implicării militare germane într-un conflict de mare intensitate, chiar și după un armistițiu, a fost suficientă pentru a polariza o țară încă adâncită într-o cultură pacifistă.

