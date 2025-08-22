Declarațiile cancelarului Friedrich Merz, că Germania ar putea să trimită trupe în Ucraina, au declanșat tensiuni majore la Berlin

Autor: Daniel Groza
Vineri, 22 August 2025, ora 08:01
167 citiri
Declarațiile cancelarului Friedrich Merz, că Germania ar putea să trimită trupe în Ucraina, au declanșat tensiuni majore la Berlin
Afisul publicat de AfD după declarațiile lui Mertz FOTO Reteaua X/AfD

Simpla menționare a posibilității ca Germania să trimită trupe în Ucraina a declanșat o puternică dezbatere politică la Berlin, în ciuda faptului că scenariul rămâne ipotetic. Declarațiile cancelarului Friedrich Merz au alimentat atât opoziția social-democraților, cât și atacurile dure ale extremei drepte.

“Merz vrea să vă trimită în Ucraina? Noi nu!”, este mesajul postat marți, 19 august, de partidul german de extremă dreaptă Alternative für Deutschland (AfD) pe rețeaua de socializare X, arată Le Monde.

Textul este însoțit de un montaj foto cu cancelarul Friedrich Merz frecându-și mâinile în fața a cinci tineri germani cu fețe posomorâte. “Merz nu vrea să excludă trimiterea de soldați germani în Ucraina. Aceasta nu ar fi menținerea păcii, ci o escaladare durabilă împotriva Rusiei. O spunem clar: nu vă vom trimite în Ucraina!”, continuă AfD.

Ce a declarat cancelarul

Întrebat despre contribuția Germaniei în urma summitului de luni de la Washington, Friedrich Merz a menționat implicit participarea armatei germane la securitatea Ucrainei în cazul unui acord de pace, declarând că este pregătit să „discute acest lucru cu coaliția de la Berlin, inclusiv posibilitatea de a lua decizii care necesită un mandat, adică decizii pe care Bundestagul ar trebui să le ia. Dar este prea devreme astăzi pentru a da un răspuns definit.”

Întrucât Bundeswehr se află sub controlul Parlamentului, desfășurarea forțelor armate germane în străinătate necesită acordul Bundestagului, care, în principiu, necesită un mandat din partea Organizației Națiunilor Unite, NATO sau Uniunii Europene, conform jurisprudenței Curții Constituționale din Karlsruhe. Este necesară doar o majoritate simplă în Bundestag, dar, în practică, cel puțin un partid de opoziție trebuie să fie de acord. Ministrul de externe, Johann Wadephul (Uniunea Creștin-Democrată, CDU), a sugerat implicarea Verzilor în discuții. Aceștia au solicitat imediat o reuniune specială a Comisiilor de Apărare și Afaceri Externe.

Scenariul trimiterii de trupe terestre rămâne complet ipotetic în această etapă, în care nu se discută încă despre un armistițiu, iar președintele rus Vladimir Putin nu arată nicio intenție de a ajunge la un acord de pace. Dar simpla menționare a implicării militare germane într-un conflict de mare intensitate, chiar și după un armistițiu, a fost suficientă pentru a polariza o țară încă adâncită într-o cultură pacifistă.

Kim Jong-un a elogiat trupele "eroice" pe care le-a trimis să lupte pentru Rusia în Ucraina. "Armata noastră face acum ceea ce trebuie să facă"
Kim Jong-un a elogiat trupele "eroice" pe care le-a trimis să lupte pentru Rusia în Ucraina. "Armata noastră face acum ceea ce trebuie să facă"
Kim Jong-un a elogiat trupele nord-coreene trimise să lupte alături de Rusia în Ucraina, numindu-le „eroice” şi încurajându-le să continue misiunea. Declaraţiile sale vin pe fondul...
Rusia își mută trupele din nordul către sudul Ucrainei. Ce urmărește Moscova în regiunea Zaporojie
Rusia își mută trupele din nordul către sudul Ucrainei. Ce urmărește Moscova în regiunea Zaporojie
În timp ce Moscova lasă impresia că ar fi interesată de negocieri diplomatice, realitatea de pe frontul ucrainean sugerează o direcție cu totul diferită. Trupele rusești sunt în plin...
#razboi Ucraina, #Friedrich Merz, #trupe, #berlin, #tensiuni , #Germania
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a spus un singur lucru despre arbitrul din Olanda, dupa Aberdeen - FCSB 2-2
ObservatorNews.ro
Cati bani vor lua lunar romanii care aleg sa primeasca pensia privata pe mai mult de 8 ani
DigiSport.ro
Gigi Becali: "75.000 spaga sa ma bage la Facultatea de Drept! De frica, am luat subiectele"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. DNA: Cum luau șpagă primarul Mangaliei și șeful Poliției Locale: Denunțătorul primea linkuri cu hainele dorite de edil
  2. Declarațiile cancelarului Friedrich Merz, că Germania ar putea să trimită trupe în Ucraina, au declanșat tensiuni majore la Berlin
  3. SUA suspendă acordările de vize pentru o categorie de muncitori străini. „Pun în pericol viețile americanilor”
  4. În plin scandal cu Romsilva, Diana Buzoianu a aflat că șoferul său este angajat și plătit de companie
  5. Elon Musk a ajuns la un acord cu foștii angajați Twitter, pe care i-a concediat când a preluat rețeaua. Aceștia l-au dat în judecată și cereau compensații de 500 de milioane de dolari
  6. Zelenski anunță că atacurile rușilor s-au intensificat și că Rusia sabotează negocierile de pace. O fabrică americană a fost atacată
  7. „Donald Trump - omul rușilor”. Ce valoare de adevăr are eticheta pusă președintelui SUA de opozanți
  8. Pentru încheierea războiului sunt necesare discuții directe între Zelenski și Putin, cu intermedierea președintelui SUA, explică ambasadorul Ucrainei la București
  9. Ambasada României în SUA poartă un dialog permanent cu Departamentul de Stat, inclusiv despre Visa Waiver, afirmă MAE. Ce întâlnire a avut ambasadorul Andrei Muraru
  10. Un român moare cu patru ani mai devreme din cauza poluării din țară. Ce măsuri se vor lua împotriva celor care ard deșeuri ilegal