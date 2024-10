Deepfake cu Putin difuzat în Crimeea chiar de ziua liderului de la Kremlin. Ce spune președintele în clip VIDEO

Hackerii ucraineni i-au oferit un „cadou” umilitor președintelui Vladimir Putin chiar de ziua lui. La împlinirea a 72 de ani, pe 7 octombrie, liderul de la Kremlin a apărut la o televiziune de stat rusă din Crimeea sub formă de deepfake și a anunțat că Ucraina câștigă teritoriul ocupat înapoi.

„Dragi locuitori ai Crimeei și ai noilor teritorii, astăzi marchez ultima mea zi de naștere în calitate de lider. Știu că vedeți cu toții cum se schimbă situația. Forțele armate ale Ucrainei continuă să livreze lovituri precise, distrugând trupele ruse și acest proces nu va face altceva decât să se intensifice”, spune Vladimir Putin în videoclipul deepfake.

Falsul creat de hackerii ucraineni ar avea rolul mai mult de a crește moralul ucrainenilor decât de a-l scădea pe cel al rușilor, scrie France24.com.

„Prin urmare, fac apel la voi, vă îndemn: nu vă opuneţi schimbării! Armata ucraineană își revendică pământul. Puteți ajuta acest proces oferind informații cruciale ZSU (armata Ucrainei, n.r.), ajutând la încheierea rapidă a luptei și la eliberarea zonelor dumneavoastră de ocupație. Împreună putem asista la o nouă realitate în care pacea și dreptatea vor predomina”, a completat „Vladimir Putin” în clipul văzut de locuitorii Crimeei, peninsula anexată ilegal de Rusia în 2014.

Breaking into regular network TV programming today in Russian occupied Crimea, "Putin" with a special birthday message. pic.twitter.com/rzjKVFzvyK