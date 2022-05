O delegație a Senatului SUA s-a întâlnit cu Zelenski. Anunțul făcut de președintele Ucrainei după vizita americanilor VIDEO

O delegație a Senatului SUA, condusă de liderul minorității republicane din camera superioară a Congresului Mitchell McConnell, s-a întâlnit sâmbătă, 14 mai, cu președintele Zelenski.

Din delegație au făcut parte și senatorii Susan Collins, John Barrasso și John Cornyn, arată hromadske.

Zelenski a calificat vizita sentorilor americani drept ”un semnal puternic de sprijin bipartizan pentru Ucraina din partea Congresului Statelor Unite și a poporului american”.

”Vă mulțumim pentru conducerea dumneavoastră care ne ajuta să luptăm nu numai pentru țara noastră, ci și pentru valorile și libertățile democratice”, adaugă liderul de la Kiev.

Vizita senatorilor vine într-un moment în care eforturile SUA de a ajuta Ucraina au lovit o piedică politică internă: senatorul Rand Paul a blocat votarea acordării unui ajutor în valoare de 40 de miliarde de dolari Ucrainei.

După întâlnirea cu delegația SUA, biroul președintelui Zelenski anunța că săptămâna viitoare suma amintită va fi acordată Ucrainei.

After Volodymyr Zelenskyy's meeting with #US senators, the President's Office announced that a decision to allocate $40 billion for #Ukraine would be made next week. pic.twitter.com/gmBlhoYTsU